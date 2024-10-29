Wall Street’in “Muhteşem 7”sinde Rapor Maratonu: Teknoloji Devlerinin Kazançları Mercek Altında

ABD borsalarını bu yıl zirvelere taşıyan mega sermayeli teknoloji devlerinden beşi, önümüzdeki üç gün içinde finansal sonuçlarını açıklayacak. Bu rapor maratonu, Alphabet’in finansal sonuçlarıyla başlarken, Çarşamba günü Meta ve Microsoft, Perşembe günü ise Amazon ve Apple sonuçlarını bildirecek. Bu dev şirketlerin performansı, Wall Street üzerindeki etki potansiyeliyle yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Tesla’nın Öngörüleri Kazanç Beklentilerini Yükseltti

Geçtiğimiz hafta Tesla, cesur satış hedefleriyle dikkat çekti ve hisselerinde %22’lik bir artış yaşandı. Bu yükseliş, son yılların en büyük ralli dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk’ın agresif öngörüleri bazı analistlerde endişe yarattı. Musk’ın vaatlerinin gerçekçiliği üzerine tartışmalar sürerken, Tesla’nın hisse performansı yatırımcı güvenini güçlü tutmayı başardı.

Yapay Zeka Devlerinden Beklenen Raporlar

Son günlerde yapay zeka yarışında Apple ile rekabet eden Nvidia, Kasım ayı sonunda finansal sonuçlarını açıklayacak. Bu durum, yapay zeka odaklı yatırımların finansal etkisini gözlemlemek açısından merakla bekleniyor. Aynı alandaki yonga üreticilerinin raporları, yapay zeka pazarının mali performansına dair ilk ipuçlarını sunacak. Bugün üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan AMD ve Perşembe günü rapor sunacak olan Intel, yapay zeka pazarındaki büyüme trendini anlamaya yönelik önemli bilgiler sağlayabilir.

Avrupa Bankacılık Sektöründe Güçlü Finansal Performans

Avrupa piyasalarında ise bankacılık sektörü odak noktası haline geldi. HSBC, 3 milyar dolarlık hisse geri alımını açıklarken, bu çeyrekte %10 kar artışı sağlayarak beklentileri aştı. Ayrıca İspanyol banka Santander, İngiltere’de motor finansmanı komisyonlarına dair bir mahkeme kararının sonuçlarını değerlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları da bankacılık sektörüne destek sağlayarak uzun vadeli bir iyimserlik yaratıyor.

Avrupa bankacılık sektörünün güçlü performansı, sektörde mali kriz sonrasındaki en iyi dönemlerden birine işaret ediyor. Özellikle düşük faiz oranlarının sektöre sağladığı avantajla, Avrupa bankalarının finansal performansı yükselme eğiliminde.

ABD’de Fed ve İşgücü Piyasasından Gelen Veriler

ABD Merkez Bankası (Fed), istihdam verilerindeki artışla politika değişikliklerinde temkinli hareket etmeyi sürdürüyor. İşgücü piyasasındaki güçlü veriler, tahvil faizleri üzerinde baskı yaratırken, yatırımcılar bugünkü JOLTS iş verilerini yakından izliyor. Bu veriler, Fed’in faiz politikası kararlarına yönelik önemli ipuçları taşıyor. Cuma günü açıklanacak olan aylık bordro verileri de 7 Kasım’da alınacak faiz kararında etkili olacak.

Fed yetkililerinin açıklama yapmadığı karartma döneminde, piyasalarda faiz politikasına dair beklentiler belirsizliğini koruyor. Tahvil faizlerinde yaşanan volatilite, yatırımcıların beklentilerini şekillendirirken Fed’in karar süreci üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

ABD Başkanlık Seçimleri Piyasa Belirsizliğini Artırıyor

Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri, piyasalarda önemli bir belirsizlik yaratmış durumda. Anketler seçim sonuçları konusunda net bir sonuç vermese de, piyasalarda Cumhuriyetçi zafer ihtimalinin arttığı gözlemleniyor. Dallas Fed’in bir raporuna göre, seçim belirsizliği işletmeler üzerinde de etkisini göstermekte. Seçim sonuçlarına göre birçok işletmenin pozisyon almayı beklediği bildirildi. Bu durum, ABD piyasalarında dalgalanmaları artıran bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Piyasaları Etkileyecek Gelişmeler: Finansal Raporlar ve JOLTS Verileri

Salı günü piyasalar, HSBC ve Santander gibi Avrupa bankalarının üçüncü çeyrek finansal raporları ile Alphabet ve AMD’nin ABD’deki raporlarını yakından izleyecek. İşgücü piyasasından gelecek olan JOLTS verileri ise Fed’in faiz politikasına yönelik önemli ipuçları verecek. Önümüzdeki günlerde teknoloji devlerinin sonuçları ve işgücü piyasası verileri, piyasalarda hareketlilik yaratmaya devam edecek.