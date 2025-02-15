Van Büyükşehir Belediye Başkanı Görevden Alındı, Yerine Vali Atandı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında yürütülen yargı süreci nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Zeydan'ın "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle görevine devam edemeyeceği belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne, Vali Ozan Balcı’nın vekaleten atandığı duyuruldu.

Görevden Uzaklaştırma Kararı

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince Zeydan’ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlığın duyurusunda, kamu düzeninin korunması amacıyla geçici olarak alınan bu tedbir kapsamında, Van Valisi Ozan Balcı’nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyasında 11 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmada, sanık Abdullah Zeydan hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kapsamda Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırılmıştır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

Bu açıklama sonrası, Van Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliği resmi olarak başlamış oldu.

Görevden Alınma Kararına Tepkiler

Görevden uzaklaştırma kararı, siyasi çevrelerde farklı tepkilere neden oldu. Bazı muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, kararın halkın iradesine müdahale anlamına geldiğini savunarak tepki gösterdi. Öte yandan, bazı çevreler de mahkeme kararının ardından böyle bir adımın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Halk arasında da farklı yorumlar yapılıyor. Bir kısım vatandaş, hukuki süreçlerin takip edilmesi gerektiğini ifade ederken, bazıları ise seçimle gelmiş bir belediye başkanının yargı süreci tamamlanmadan görevden uzaklaştırılmasının demokratik değerlere zarar verebileceğini düşünüyor.

Yerine Atanan Vali Ozan Balcı Kimdir?

Göreve vekaleten atanan Van Valisi Ozan Balcı, kamu yönetiminde uzun yıllardır görev yapan bir isim. Daha önce farklı illerde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunan Balcı, kamu yönetimi ve yerel idarelerde tecrübesiyle biliniyor.

Balcı’nın göreve atanmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl bir yönetim anlayışı sergileneceği merak konusu. Önümüzdeki günlerde belediye hizmetlerinde herhangi bir aksama olup olmayacağı da yakından takip edilecek.

Bundan Sonraki Süreç Ne Olacak?

Hukuki süreç devam ederken, Abdullah Zeydan'ın itiraz hakkı bulunuyor. Eğer mahkeme kararında bir değişiklik olmazsa, Zeydan’ın belediye başkanlığı görevi sona erecek ve yerine yeni bir seçim ya da atanmış yönetici belirlenecek.

Bu gelişmeler ışığında, Van’da siyasi atmosferin nasıl şekilleneceği ve kamu hizmetlerinin etkilenip etkilenmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.