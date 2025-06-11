Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Silivri’de Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan yargılamada, savcı Özdağ’ın 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve hak yoksunluğu uygulanmasını istedi.

Duruşmaya Ümit Özdağ ile avukatlarının yanı sıra CHP, İYİ Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi’nden milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş de izleyici olarak katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarının halkı ayrımcılığa ve nefrete yönlendirdiğini savundu. Özdağ’ın tutukluluk halinin de devamı talep edildi.

İddianamede ne var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı "ihbar eden" olarak yer aldı.

İddianamede, Özdağ’ın sosyal medyada yaptığı 34 paylaşımda Suriyeliler ve diğer sığınmacılar hakkında kamuoyunu provoke eden ifadeler kullandığı belirtildi.

Paylaşımların Kayseri’deki olayların fitilini ateşlediği ve halkı birbirine karşı kışkırtan içerikler taşıdığı ifade edildi.

Özdağ hakkında zincirleme suç kapsamında 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası ve TCK 53. madde gereğince bazı haklardan yoksun bırakılması talep ediliyor.

Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra duruşmaya ara verdi.