Siirt'in Ulaşımına Yeni Nefes: Kurtalan Yolu ile Hız ve Tasarruf Dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Projeyle birlikte seyahat süresinin 14 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, bu yeni ulaşım ağı sayesinde yılda 206 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti. Söz konusu tasarrufun 163 milyon lirası zaman, 43 milyon lirası ise yakıt kaynaklı olacak. Ayrıca proje, karbon salınımında da 2 bin 541 tonluk bir azalmaya katkı sunarak çevreci yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni Ulaşım Ağıyla Siirt’te Büyük Dönüşüm

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, Siirt’in tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak, kentin sadece bir şehir değil, adeta açık hava müzesi olduğunun altını çizdi. Siirt’in ulaşım ağını çağın gereklerine uygun hale getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Uraloğlu, 2002’den bu yana kentte ulaşıma 37 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden 137 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Yeni açılan 21,2 kilometrelik yol, Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal Varyantı’nı da içeriyor. Ayrıca 3 kilometrelik havalimanı bağlantı yolu ve Reşat Baysal Köprülü Kavşağı gibi yapılarla desteklenen proje, bölge halkı için büyük kolaylık sağlıyor. Bu yatırımla birlikte tarım, turizm ve sanayi ürünlerinin pazarlara ulaşımı daha da hızlanacak.

Bölge Ekonomisine Can Suyu Olacak

Siirt’te hayata geçirilen bu projeler, sadece ulaşım değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma açısından da kritik bir rol oynayacak. Özellikle bölgede üretilen bal, fıstık ve tarım ürünlerinin hem iç hem de dış piyasalara daha hızlı ve güvenli ulaşmasının önü açılmış olacak. Yeni yol ağı ile şehirlerarası ticaret kolaylaşırken, vatandaşlar da havalimanına kısa sürede ulaşabilecek.

Demiryolu Müjdesi: 28 Mayıs’ta İhale

Uraloğlu, Siirt için bir başka önemli gelişmeyi de duyurarak, 34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi’nin 2025 yatırım programına alındığını ve ihalesinin 28 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Ayrıca Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan hattının saatte 160 kilometre hıza ulaşacak şekilde modernize edileceğini belirtti. Bu adımlar, Siirt’i hem kara hem de demiryolu ulaşımında önemli bir merkez haline getirecek.

Bölgeye Değer Katan Köprüler ve Yollar

Botan Çayı üzerine inşa edilen Beğendik Köprüsü’nün, bölgenin zorlu coğrafyasını aşılabilir hale getirdiğini ifade eden Uraloğlu, bu köprünün açıldığı günden bu yana 1 milyon 810 bin araç tarafından kullanıldığını söyledi. Şehir geçişleri, çevre yolları ve bağlantı hatlarıyla birlikte Siirt’in sadece ulaşımı değil, yaşam kalitesi de iyileşmiş durumda.

Güçlü Lojistik, Hızlı Erişim

Havalimanı bağlantı yolunun bitümlü sıcak karışım kaplama ile yenilenerek bölünmüş yol standardına ulaştırılmasıyla, hızlı ve güvenli ulaşımın önü açılmış oldu. Bu yatırım, sadece yolcu taşımacılığını değil, aynı zamanda lojistik operasyonları da büyük ölçüde kolaylaştıracak. Siirt’in ihracat kapasitesi, bu yatırımlarla daha da gelişecek.

Uraloğlu: Siirt, Her Zaman Ayrıcalıklı Bir Şehirdir

Törenin sonunda, Bakan Uraloğlu projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın tüm illere özel ilgisi var ama Siirt’in yeri çok ayrıdır,” dedi. Açılışta TOGG marka yerli araç kullanarak törene sembolik bir damga da vuran Uraloğlu, bölgenin kalkınmasında ulaşım projelerinin belirleyici rol oynayacağını yineledi.