Ukrayna'dan çağrı; Putin'i Durdurun!...



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, " Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl şehirlerinde saldırılar sürüyor. Bu bir saldırganlık savaşı. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Harekete geçme zamanı şimdi geldi" şeklinde konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Önceki gün yaklaşık 25 bin Ukraynalı gencin silah altına alındığı bilgisi verilirken ülkenin bu sabahtan itibaren teyakkuza geçtiği svillerin daha önceden duyurulduğu bölgelerde toplanması konusunda çağrıda bulunuldu.



öte yandan Rus yetkililer bu hareketin bir savaş olmadığını askeri operasyon olarak değerlendirilmesi gereğini savunuyorlar. Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayan işgal hareketi Dombask'ın bir çok noktasında başladı. Rus ordusuna ait zırhlı birlikler bağımsızlığını ilan ettiği duyurulan ancak dünya tarafından tanınmayan bölgenin derinliklerine doğru ilerliyor.