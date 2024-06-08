Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Filistin'e insani yardımlarda dünya lideri olduğunu ve İsrail'i ateşkese zorlamak için ekonomik önlemler aldığını duyurdu.

Türkiye'nin İnsani Yardımları ve Ekonomik Önlemleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımda dünya birincisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in kalıcı bir ateşkes ilan etmesini sağlamak amacıyla ekonomik enstrümanları kullandıklarını belirtti. Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile olan ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs itibarıyla durdurduğunu hatırlatarak, "İsrail kalıcı bir ateşkesi ilan edene kadar bu kararımız yürürlükte olacak" dedi. Bu adım, Türkiye'nin Filistin'e olan kararlı desteğini ve İsrail üzerindeki diplomatik baskısını artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Filistin Ekonomisine Destek Protokolü

İstanbul'da Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya gelen Bakan Bolat, Türkiye ve Filistin arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı. Protokole göre, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması çerçevesinde Ortaklık Komitesi ve Ekonomik İşbirliği Yüksek Konseyi daha sık toplanacak. Bu mekanizma, Türkiye'den Filistin'e mal ticaretinin kesintisiz sürmesini sağlayacak. Ayrıca, Filistin'den Türkiye'ye yapılan hurma ihracatında sağlanan gümrük vergisiz kota miktarı 5000 tona yükseltildi. Bu düzenleme, Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Baskı ve Diplomatik Adımlar

Bakan Bolat, Türkiye'nin ticaret durdurma kararının ardından Batılı ülkelerde ve üniversitelerde protesto eylemlerinin başladığını ve bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini resmen tanıdığını belirtti. Bunun yanı sıra, bazı ülkelerin İsrail gemilerine limanlarını kullandırmamaya başladığını ifade etti. Bu gelişmeler, Türkiye'nin Filistin'e destek amacıyla aldığı ekonomik önlemlerin uluslararası düzeyde yankı bulduğunu ve etkili olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin bu konudaki kararlı duruşu, uluslararası kamuoyunda Filistin'e yönelik desteği artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Gelecek Planları ve İşbirliği

Toplantı sonunda imzalanan protokol kapsamında, Filistin ürünlerinin Türkiye'deki ulusal fuarlarda yer alması ve Filistinli ticaret acentelerinin İsrailli ticaret acentelerden bağımsız olarak çalışması için çeşitli mekanizmalar belirlendi. Ayrıca, eğitim fuarlarının düzenlenmesi ve uluslararası fuarlara katılım konuları üzerinde de mutabık kalındı. Bu düzenlemeler, Filistin ekonomisinin bağımsızlığını ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor. İki bakan, protokol doğrultusunda üç ay içerisinde tekrar bir araya gelerek gelişmeleri gözden geçireceklerini belirtti. Bu periyodik toplantılar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin sürekli olarak izlenmesini ve geliştirilmesini sağlayacak.

Türkiye'nin Filistin'e Kararlı Desteği

Türkiye, Filistin'e yönelik ekonomik ve insani yardımlarını artırarak devam ediyor. İsrail'e karşı alınan ticaret durdurma kararının, Filistin'e yönelik uluslararası desteği artırdığı ve İsrail'i ateşkese zorlamak için önemli bir araç olduğu belirtiliyor. Türkiye, Filistin ekonomisinin bağımsızlığını ve sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan adımlar atmaya devam ediyor. İmzalanan protokol ve yapılan düzenlemeler, Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi ve bağımsızlığının sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu kararlı duruşu, Filistin halkının yanında olma taahhüdünü gösteriyor.