Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin mobil tehdit verilerini açıkladı. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesini kapsayan rapora göre, Orta Doğu’da siber saldırılar yüzde 43 artışla 57 binin üzerine çıktı. Türkiye ve Afrika’da ise düşüş eğilimi dikkat çekti.

Veriler, Phuket’te düzenlenen Cyber Security Weekend-META 2025 etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’de mobil saldırılar geriledi

Kaspersky'nin raporuna göre, Türkiye’de geçen yıla kıyasla mobil tehditlerde yüzde 16 düşüş yaşandı. İlk çeyrekte tespit edilen mobil saldırı sayısı 28.592 oldu. Afrika kıtasında da benzer şekilde yüzde 17’lik düşüşle 94.270 saldırı kayda geçti.

Ancak uzmanlar, bu gerilemeye rağmen mobil cihazlara yönelik tehditlerin hala ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

SparkCat: Yapay zekalı yeni tehdit

Raporun en dikkat çeken başlıklarından biri ise yeni ortaya çıkan “SparkCat” adlı Truva atı oldu.

Yapay zeka destekli bu yazılım, hem Android hem iOS cihazları hedef alıyor.

242 binden fazla kez indirildi.

Kripto para cüzdanları ve hassas bilgileri taramak için makine öğrenmesi tekniklerinden yararlanıyor.

Kötü amaçlı yazılımın, WhatsApp ve Telegram üzerinden gönderilen sahte düğün davetiyesi linkleriyle yayıldığı belirlendi. Kullanıcılar, yasal gibi görünen uygulama dosyalarını indirerek cihazlarını farkında olmadan tehlikeye atıyor.

Sahte cihazlarda yüklü virüsler ortaya çıktı

Kaspersky uzmanları, piyasaya sürülmeden önce içerisine “Triada” adlı zararlı yazılımın yeni versiyonları yüklenmiş sahte telefon modellerinin de piyasada dolaştığını belirtti. Bu durum, sadece yazılımsal değil, donanımsal güvenlik açıklarının da kullanıcılar için tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

“Proaktif güvenlik artık zorunluluk”

Kaspersky’nin baş araştırmacılarından Tatyana Shishkova, mobil tehditlerin evrim geçirdiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Bazı ülkelerde düşüş görsek de tehlike geçmiş değil. Siber suçlular daha akıllı, daha hedefli ve daha organize. En dikkatli kullanıcılar bile aldatılabiliyor.” Kacır’dan açıklama: Şehirler özel yatırımlarla desteklenecek İçeriği Görüntüle

Shishkova, güvenli kalmak için kullanıcıların resmi uygulama mağazaları dışındaki kaynaklardan uzak durması, güncel antivirüs yazılımları kullanması ve uygulama izinlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.