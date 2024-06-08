Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, modelin milletin köklü tarihini ve kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandığını vurguladı. Erdoğan, “Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır” dedi. Eğitim ve öğretim konusunun günlük siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, bu alanda yılların ihmallerini telafi etme çabasında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müfredatın tanıtımı vesilesiyle yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin milletin köklü tarihini ve kültürünü merkeze aldığını belirtti. Erdoğan, “Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin milli, manevi değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran şahsiyetler olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz. Çocuklarımızı demokrasiye, cumhuriyete ve bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlere sahip çıkan bireyler olarak geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimin günlük siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Evlatlarımıza kazandırdıklarına bakmadan, sadece önyargılarından dolayı yeni modelimize karşı çıkanların yapıcı davranmasını ümit ediyoruz. Eğitim öğretimde yılların hatta on yılların ihmallerini telafi etmenin çabasındayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi, bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Şartlı eğitim yardımı, barınma ve bursların artırılması, ücretsiz yemek hizmeti, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar gibi çok kapsamlı adımlar attık. Sadece son bir yılda 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımını gerçekleştirdik. Bu yıl 20 milyon 385 bin adet yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize ulaştırdık."

Eğitimde OECD ortalamasını yakaladıklarını belirten Erdoğan, “2003 yılından bu yana toplam 372 bin 995 yeni derslik yapımını tamamlayarak, eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Geride bıraktığımız bir yılda 13 bin 715 yeni dersliği ülkemize kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23’e, ortaöğretimde ise 22’ye indirdik. Bu oranlarla OECD ortalamasını yakalamış bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, eğitim ordusunu daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl 20 bin yeni öğretmen atayacaklarını söyledi ve ekledi: "Milli Eğitim Bakanlığımız süreci şeffaf bir şekilde yürütüyor. Sadece atama boyutunda değil, özlük hakları ve mali imkanlar açısından da öğretmenlerimizi destekliyoruz. Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600’e çıkardık.”

Erdoğan, eğitim sisteminin değişimi yakalaması gerektiğini vurguladı: "Dünya değişirken, Türkiye’nin aynı kalması beklenemez. Her gün yeni bir gelişme, yeni fikirler, buluşlar ve yöntemler ortaya çıkıyor. Yapay zeka ve insansız teknolojiler giderek günlük hayatımızın bir parçası haline geliyor. Teknoloji devrimi karşısında kendini yenilemeyen ülkeler dünyadaki yarışın dışında kalmaya mahkumdur. Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada önemli olan yenilenmekle birlikte köklerden kopmamaktır. Bu ülkenin varlığını borçlu olduğu değerlerle olan bağının her şart altında muhafaza edilmesidir.”

Başörtüsü ve meslek liselerine yönelik eski uygulamaları eleştiren Erdoğan, "Daha önce eğitimin altyapısı gibi, temel değerlerinde de sorunlar vardı. Cumhuriyet tarihimizin önemli bir bölümünde bizi yansıtan bir eğitim modelimiz maalesef olmadı. Yasakçılık ve tek tipleştirme bu dönemin bir başka özelliğiydi. İktidarımız döneminde en çetin mücadeleyi yasakçı ve baskıcı anlayışa karşı verdik. Birileri bu ülkede yasakların kalkmasını istemediler. Adaletsizliklerin giderilmesini istemediler” dedi.

Eğitimin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz. Eğitim öğretimde yılların hatta on yılların ihmallerini telafi etmenin çabasındayız. Öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir eğitim öğretim sistemini yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.