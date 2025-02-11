Türkiye-Türkmenistan Doğal Gaz Anlaşması ile Yeni Dönem Başlıyor!

Enerji alanında önemli bir adım atıldı! Türkiye, Türkmenistan ile yaptığı anlaşma kapsamında doğal gaz akışını başlatıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında yapılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Doğal gaz teslimatının 1 Mart itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Türkmen Gazı Türkiye’ye Akacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği daha da güçlenecek. Türkmenistan’ın zengin doğal gaz rezervlerinin Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştırılması hedeflenirken, iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığının daha ileriye taşınması planlanıyor.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile hem ülkemizin hem de bölgemizin enerji güvenliğini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu’nda Kritik Görüşmeler Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024’te Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, enerji iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Doğal gaz alanında geliştirilecek yeni projelerle, Türkmenistan’ın gazının Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması planlanıyor. Enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen bu girişim, Türkiye’nin bölgedeki enerji merkezi olma stratejisini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ile Türkmenistan Arasındaki Uzun Süreli Görüşmeler Sonuç Verdi

Türkmenistan ile doğal gaz alanındaki temaslar uzun süredir devam ediyordu. Geçen yıl temmuz ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’ı ziyaret ederek doğal gaz ve petrol alanında iş birliğini güçlendirme konusunda görüşmeler yapmıştı.

Bakan Bayraktar, o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler 1998’den bu yana sürüyor. Ancak artık bunları fiiliyata dökmenin zamanı geldi. Devlet başkanları düzeyinde güçlü bir irade var ve biz bu anlaşmaları hayata geçireceğiz." demişti.

Aradan geçen sürede, teknik ve hukuki altyapı oluşturularak taraflar arasında mutabakat sağlandı. Böylece Türkiye ve Türkmenistan arasındaki doğal gaz ticareti için somut adımlar atılmış oldu.

Gaz Akışı 1 Mart’ta Başlıyor

Türkiye’nin enerji güvenliğini artırma stratejisi kapsamında, Türkmenistan’dan Türkiye’ye gaz akışının başlamasına yönelik hazırlıklar tamamlandı. 1 Mart itibarıyla doğal gaz sevkiyatının başlaması bekleniyor.

BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma, Türkiye’nin doğalgaz tedarikini çeşitlendirmesinin yanı sıra, enerji pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde Türkiye, Avrupa pazarına doğrudan enerji transferinde daha etkili bir rol oynayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu anlaşma, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda bölgenin enerji güvenliğini sağlayacak. Türkiye, doğal gaz merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Bölgesel Enerji İş Birliğinde Yeni Bir Dönem

Bu anlaşma, Türkiye ile Türkmenistan arasında enerji alanında bugüne kadar yapılan en kapsamlı iş birliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki enerji dengelerini değiştirebilecek potansiyele sahip olan proje, sadece iki ülke için değil, Avrupa enerji arz güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve yeni kaynakları devreye sokmak adına Türkmenistan ile olan iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Doğal gazın yanı sıra, yenilenebilir enerji ve petrol projelerinde de ortak çalışmalar yürütülmesi bekleniyor.