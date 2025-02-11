Türkiye ile Malezya Arasında Stratejik İş Birliği Güçleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’ya resmi ziyarette bulunarak Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli adımlar atarken, 11 farklı anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Ekonomiden savunma sanayiine, eğitimden enerji sektörüne kadar birçok alanda kapsamlı iş birlikleri hedefleniyor.

İkili Görüşmede Öne Çıkan Konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2019 yılında gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinden sonra yeniden burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkilerin 60. yıl dönümüne denk gelen bu ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi bağları daha da güçlendireceğini ifade etti.

Özellikle ticaret hacminin artırılması konusunda güçlü bir irade ortaya konuldu. Erdoğan, 5 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmini iki katına çıkararak 10 milyar dolara ulaştırma hedefini açıkladı. İki ülke arasında kazan-kazan anlayışıyla hareket edileceğini vurgulayan Erdoğan, ortak yatırımlar ve teknoloji transferi gibi konuların da ele alındığını belirtti.

Savunma Sanayii ve Teknolojik İş Birlikleri

Türkiye’nin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği savunma sanayii alanında Malezya ile daha derin iş birlikleri kurulması planlanıyor. Erdoğan, iki ülke arasında teknoloji transferini ve ortak üretimi içeren projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Türk firmalarının tecrübelerini Malezya ile paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu alanda önemli bir ekonomik sinerji yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Görüşmelerde ayrıca sanayi, teknoloji, enerji, turizm ve kültürel iş birlikleri de detaylı şekilde ele alındı. Türkiye ve Malezya’nın turizm alanındaki potansiyellerinin artırılması için ortak çalışmalar yapılacağı ifade edilirken, eğitim alanında da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Malezya’daki yükseköğretim kurumları arasında ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na Yatırım Artıyor

Erdoğan’ın ziyaretinde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili önemli kararlar alındı. Malezya ile yürütülen iş birlikleri kapsamında havalimanının pist sayısının ikiye çıkarıldığı ve terminal kapasitesinin artırılması için çalışmaların hızlandırılacağı açıklandı. Bu gelişme, havalimanının yolcu kapasitesini artırarak daha fazla uçuşa imkan tanıyacak.

Başbakan Enver İbrahim ise, Türkiye’nin havacılık sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye dünya çapında havacılık konusunda önemli bir merkez haline geldi ve bu alandaki tecrübeleri Malezya için büyük bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Dijital Dönüşümde Ortaklık

Türkiye ve Malezya, enerji ve dijital dönüşüm alanında da iş birliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı. Petrol ve yenilenebilir enerji yatırımları üzerine ortak projeler geliştirilmesi planlanırken, dijital gelişim alanında teknoloji paylaşımı ve ortak girişimler için yeni fırsatlar değerlendirilecek.

Başbakan Enver İbrahim, Erdoğan’ın küresel adalet ve barış konularındaki duruşunu takdir ettiğini belirterek, Türkiye’nin uluslararası alanda önemli bir liderlik gösterdiğini ifade etti.

İki ülke arasında imzalanan 11 anlaşma, ticari ve ekonomik iş birliklerini güçlendirerek, Türkiye ve Malezya’nın ortak hedeflerine ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.