Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine harekete geçerek, İsrail'e yönelik 54 farklı ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirdi. Bu kısıtlamalar, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilene kadar devam edecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, masum Filistin halkının yaşadığı kayıplara vurgu yapıldı. Açıklamada belirtilene göre, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33 bini aşarken, yüz binlerce kişi de yaralandı. Bu kayıpların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin büyük ölçüde zarar gördüğü ve bölgedeki halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulandı. İsrail'in insani yardımların akışını engellediği ve bölgede açlık ve hastalıkların yaygınlaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin çatışmaların durdurulması ve Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası alanda çaba gösterdiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e yardım ulaştırdığı ve bu konuda dünya genelinde öncü bir rol üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği ve uluslararası toplumun çağrılarına kulak asmaması eleştirildi. BM kararlarının hatırlatılarak İsrail'e insani yardımların kesintisiz olarak sağlanması çağrısında bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kısıtlama kararı, belirli ürün gruplarının İsrail'e ihracatının durdurulmasını içeriyor. Bu ürünler arasında alüminyum profiller, çelik borular, çimento, inşaat malzemeleri, kimyasal bileşikler ve yakıtlar bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e askeri amaçla ürün satışı yapmadığı ve yapmayacağı vurgulandı. Uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuka uyum sağlaması için çağrı yapıldı ve Türkiye'nin Filistin'in yanında durmaya devam edeceği belirtildi.

