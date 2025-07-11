Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin canlandırılması ve Suriye'nin yeniden imarı konularını ele aldı.

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, Suriye’nin sanayi ve ticari altyapısını yeniden inşa etmek ve ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Şam’ı ziyaret etti.

“Suriye ile işbirliğine hazırız”

Görüşmenin ardından açıklama yapan TOBB Başkanı, temasların son derece verimli geçtiğini vurguladı. “İki ülke arasında ticari işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Suriye tarafı Türk firmalarıyla çalışmak istediklerini açıkça ifade etti. Biz de bu sürece her türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Suriye'de iç barışa ve toprak bütünlüğüne yönelik atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, TOBB olarak kalkınma çabalarına özel sektörle destek vereceklerini söyledi.

OSB ve gümrük modernizasyonu tecrübesi paylaşılacak

Türkiye’nin sanayileşmesinde büyük rol oynayan organize sanayi bölgeleri (OSB) modelinin Suriye’ye aktarılabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye genelinde 400’den fazla OSB var, bu bölgeler sanayi üretiminin yüzde 45’ini oluşturuyor. Benzer bir yapılanma Suriye için de büyük fırsat” dedi.

Ayrıca Türkiye’deki kara gümrük kapılarının oda ve borsa camiası tarafından modernize edildiğini, bu sistemin Birleşmiş Milletler tarafından da örnek model olarak gösterildiğini hatırlattı. “Suriye ile bu alanda da işbirliği yapabiliriz. Teknik çalışmalar için bir ortak çalışma grubu kurulmasını teklif ettik” ifadelerini kullandı.

Taşımacılıkta yüzde 60’lık artış

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin yeniden canlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, 2024'ün ilk 5 ayında Suriye’ye yönelik taşımacılığın geçen yıla göre yüzde 60 artarak 110 bin taşıma seviyesine ulaştığını aktardı.

Türkiye’de 30 binden fazla Suriyeli girişimcinin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken TOBB Başkanı, “Bu şirketlerin 6 bini imalat sektöründe. Savaş sonrası dönemde ticaret 2,5 milyar dolara yeniden ulaştı ve Suriye’nin en büyük ticaret ortağı Türkiye oldu” dedi.

Yeni döneme güçlü özel sektör katkısı

Hisarcıklıoğlu, altyapıdan enerjiye, lojistikten gıdaya kadar birçok sektörde Türk firmalarının Suriye'nin yeniden yapılanmasında aktif rol alabileceğini vurguladı. “İş dünyası olarak hem tecrübemizi paylaşmaya hem de sahada yer almaya hazırız” diyerek çağrıda bulundu.