Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve gazeteci-yazar Yiğit Bulut, tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.

Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören Bulut’un, sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Süleyman Soylu’dan taziye mesajı

Vefat haberini duyuran isimlerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda uzun yıllar aktif rol aldı

Gazetecilikten ekonomi danışmanlığına uzanan kariyerinde birçok görev üstlenen Bulut, özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak kamuoyunda önemli çıkışlarıyla tanındı.

Yiğit Bulut’un cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılması bekleniyor.