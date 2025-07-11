İzmir’de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve parçaları ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslerde cephanelik çıktı

Örgütlü şekilde silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 78 tabanca ve şarjörü, 834 fişek, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, bir kılıç ile silah yapımında kullanılan çok sayıda parça bulundu.

Ele geçirilen silahların yasadışı yollardan temin edildiği ve satışa hazır hale getirildiği belirtildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yasa dışı silah ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.