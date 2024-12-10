İşsizlik Oranında İyileşme: Türkiye Ekonomisi İçin Güçlü Makro Temeller

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi ve uygulanan ekonomi politikalarının olumlu etkilerini vurguladı. Şimşek, işsizlik oranının ekim ayında mevsimsel düzeltilmiş olarak %8,8 seviyesine gerilediğini belirtti. Ayrıca, makro ekonomik temellerin güçlendiğini ve kapsayıcı büyüme için sağlam bir zemin oluşturulduğunu ifade etti.

İşsizlikte İstikrarlı Düşüş

Türkiye’de işsizlik oranı %8,8 seviyesine gerilerken, bu durum istihdam piyasasında yaşanan olumlu gelişmeleri yansıtıyor. Bakan Şimşek, iş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğunu ve son bir yıl içinde istihdamın 1 milyonun üzerinde arttığını belirtti. Bu artış, istihdam olanaklarının genişlediğini ve daha fazla vatandaşın iş hayatına katıldığını gösteriyor.

Ancak, işsiz sayısında bir önceki aya göre 61 bin kişilik bir artışla toplam 3 milyon 175 bin kişiye ulaşıldığı da ifade edildi. Şimşek, bu durumun dönemsel değişimlerden kaynaklandığını ve genel eğilimin olumlu olduğunu belirtti.

Ekonomik Aktivite ve Güven Artışı

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin makro temellerinin güçlenmesiyle birlikte reel sektörde güven artışı yaşandığını ve bu durumun ekonomik aktiviteyi olumlu etkilediğini dile getirdi. Şimşek, 2025 yılına kadar küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının Türkiye ekonomisi için daha destekleyici olacağını öngördü.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, elverişli finansal koşulların, reel sektörün büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Makro Temeller ve Büyüme Hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve istihdam politikalarının sürdürülebilir kalkınma için gerekli altyapıyı oluşturduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programlarının, sağlamlaşan makro temellerle desteklendiğini ve kapsayıcı büyüme için güçlü bir zemin hazırlandığını söyledi.

Şimşek, “Ekonomik reformlarımız, güçlü makro temeller ve disiplinli mali politikalarla destekleniyor. Bu da büyüme hedeflerimize ulaşmada bize güç katıyor,” dedi.

Gelecek Dönem Beklentileri

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Küresel piyasalarda yaşanacak olumlu gelişmeler ve Türkiye’deki ekonomik reformların etkisiyle, istihdam ve büyüme rakamlarının daha da iyileşmesi hedefleniyor. Bakan Şimşek, sürdürülebilir kalkınma için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Sonuç olarak, işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış, Türkiye ekonomisinin güçlü bir zemin üzerinde ilerlediğini gösteriyor. Ekonomik güvenin artırılması ve reel sektörün desteklenmesiyle birlikte, Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaşması daha da mümkün hale geliyor.