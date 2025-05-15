İstanbul’da düzenlenen 2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi, bankacılık ve sigortacılık sektörlerini ortak paydada buluşturdu. Etkinlikte yapay zekâ ve dijitalleşmenin sektöre etkileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Sektörün tüm paydaşları aynı platformda

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde düzenlenen zirveye kamu ve özel sektörden çok sayıda yönetici, banka ve sigorta şirketlerinin temsilcileri ile fintek girişimleri katıldı. Zirvede sektörel gelişmeler, işbirliği fırsatları ve teknoloji yatırımları ele alındı.

Global iletişim ortağı Anadolu Ajansı olan zirvede paneller aracılığıyla sektörlerin dönüşüm süreci tüm yönleriyle tartışıldı.

Acer: “Dijitalleşen şirketler sektörde öne çıkacak”

Insurtech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, zirvede yapay zekanın sigortacılığı nasıl dönüştürdüğünün altını çizdi. Acer, sektörün teknolojiye adapte olan taraflarının önemli bir rekabet avantajı elde edeceğini ifade etti.

“Yapay zekaya yatırım yapan ve bu alanda yetkinlik geliştiren firmalar bir adım önde olacak.”

Acer ayrıca bankaların müşteri bilgisi ve teknolojik altyapısıyla sigortacılığın dönüşümüne katkı sunduğunu belirtti.

Bankasürans, sigorta sektörünün büyüme motoru

Fatih Acer, bankasürans kanalının özellikle hayat sigortası ve bireysel emeklilik sisteminde kritik rol oynadığını vurguladı. Sigorta prim üretiminin beşte birinin bu kanaldan sağlandığını hatırlatan Acer, bankaların güçlü teknolojik kapasitesiyle sektörü büyütecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Zirvede, müşteri deneyimi, ürün çeşitliliği, yapay zekâ destekli sigortacılık çözümleri ve sektörler arası entegrasyon gibi başlıklar ön plandaydı. Sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.