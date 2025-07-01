Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan üst düzey temaslarda vize serbestisi konusunda somut ilerleme sağlandığını açıkladı. Bakan, yeni bir eşik sisteminin kurulacağını ve vize başvuru süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti.

Vize süreçleri hızlanacak, yeni sistem devreye girecek

“Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı” sonrası konuşan Bolat, AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerde taşımacılar, iş insanları ve öğrenciler gibi gruplar için vize kolaylığının gündemde olduğunu ifade etti. Bolat, "Bu konuda ciddi bir çalışmanın yakın zamanda ortaya konulacağını ve uygulanmaya başlayacağını söylediler." dedi.

Yeni sistemle birlikte uzun süreli ve çok girişli vize uygulamaları ile vize işlemlerinde hızlı akış hedefleniyor.

Gümrük Birliği güncellenmeli çağrısı

Toplantıda gündeme gelen bir diğer önemli başlık ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi oldu. Bakan Bolat, mevcut düzenlemelerin 30 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, "2025 ticaretini 1995 kurallarıyla yönetemeyiz" dedi.

Dijitalleşme, hizmetler ticareti ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesi için Gümrük Birliği'nin revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, teknik düzeyde kaydedilen ilerlemenin AB Konseyi tarafından dikkate alınması çağrısında bulundu.

Türkiye, Avrupa’nın stratejik üretim ortağı

Türkiye'nin lojistik gücü, üretim kabiliyeti ve jeostratejik konumu ile Avrupa için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde iki tarafın ortak çalışmalara hız vermesi gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ise Türkiye ile ticari ilişkilerin 210 milyar avroya ulaşmasının beklendiğini kaydederek, “Bu işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız” dedi.

Taşımacılar ve yatırımcılar için kolaylık beklentisi

Vize serbestisinin sağlanamaması hâlinde, Bolat özellikle iş insanları, nakliyeciler, teknik uzmanlar ve akademisyenler için kolaylaştırılmış vize süreçlerinin hızla hayata geçirilmesini istedi.

Ayrıca, taşımacılara uygulanan transit geçiş kotalarının kaldırılmasının da hem Türkiye hem de AB için ekonomik anlamda zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Ortaklık mesajı: AB-Türkiye ilişkileri daha da güçlenecek

Toplantıda ticaretin önündeki 6 engelden 3'ünün kaldırılması yönünde ilerleme sağlandığını belirten Sefcovic, TAREKS sistemi ve bazı ithalat denetimlerinde anlaşma sağlandığını ifade etti.

Hem AB hem de Türkiye tarafı, ticari ortaklığı stratejik vizyonla derinleştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Taraflar, sanayi, enerji ve savunma alanlarında da işbirliğini geliştirmek istiyor.