Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan İhracat Talep Endeksi, mayıs ayında hem aylık hem yıllık bazda artış gösterdi. Endeks, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,2 artışla 100,3 seviyesine yükseldi. Böylece talep endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkarak ihracat açısından pozitif bir sinyal verdi.

TİM açıklamasına göre endeks; makroekonomik veriler, tüketici güveni, sanayi üretimi ve enflasyon gibi göstergeler üzerinden hesaplanıyor. Mayıs ayında işsizlik ve iş güveninde yaşanan düşüşe rağmen, sanayi üretimi ve tüketici güvenindeki iyileşmeler ihracat talebine katkı sağladı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi de pozitif seyretti

İhracat yapılan ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik yapılarındaki risklere karşı dayanıklılığını ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de mayısta yukarı yönlü hareket etti. Endeks, aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artışla 100,9 seviyesine yükseldi.

Küresel jeopolitik risklerin sınırlı kalması ve ihracat talep endeksinin güçlü performansı, pazar dayanıklılığı üzerinde olumlu etki yarattı.

TİM, her iki göstergenin de uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretmesini, Türk ihracatçısı açısından pazar risklerine karşı güçlü bir konumlanma olarak değerlendirdi.