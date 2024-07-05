Trump’ın Medya Ekibinden Melih Göğebakan Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı…

Gazeteci:Trump’ın 2024 seçimlerine katılma kararı almasının arkasındaki en büyük motivasyon nedir?

Göğebakan:Donald Trump, 2024 seçimlerine katılma kararı alırken Amerika’yı yeniden güçlü ve itibarlı bir konuma getirme isteği en büyük motivasyonuydu. 2020 seçimlerinde yaşanan olayların ardından, birçok destekçisinin ve Amerikalının gerçek liderliğe ve güçlü bir ekonomiye olan ihtiyacını fark etti.

Gazeteci:Trump’ın bu seçim kampanyasında önceki kampanyalarından farklı olarak ne tür stratejiler uygulanacak?

Göğebakan:Bu kampanyada dijital medya ve sosyal medya platformlarının daha etkin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, Trump’ın politikalarını doğrudan halkla buluşturacak daha fazla yüz yüze etkinlik ve miting düzenlenecek. Ek olarak, ekonomi, göç ve ulusal güvenlik gibi ana konulara daha fazla odaklanılacak.

Gazeteci:Sn.Trump’ın 2024 seçimlerinde öne çıkarmayı planladığı ana politikalar nelerdir?

Göğebakan:Sn.Trump, özellikle ekonomi, sınır güvenliği, enerji bağımsızlığı ve ulusal güvenlik konularına ağırlık verecek. Ayrıca, Amerika’nın küresel sahnedeki rolünü yeniden güçlendirme ve iç politikada hukukun üstünlüğünü sağlama gibi konular da öne çıkacak.

Gazeteci:Trump, 2024 seçimlerinde en büyük rakibi olarak kimi görüyor?

Göğebakan:Güzel soru espirili cevap vereyim size SN.Trump, her zaman en büyük rakibinin kendisi olduğunu söyler. Ancak, mevcut başkan veya başka bir güçlü aday karşısında, Trump’ın politikalarına ve liderlik tarzına meydan okuyabilecek herhangi bir rakibe karşı hazır durumda.her daim zinde aktif Başkan.

Gazeteci:Trump’ın sosyal medya platformlarında yaşadığı kısıtlamalar kampanyasını nasıl etkiliyor?

Göğebakan:Sosyal medya kısıtlamaları, Trump’ın doğrudan halkla iletişim kurma yollarını bir miktar değiştirse de, kendi platformları ve diğer alternatif medya kanalları aracılığıyla mesajlarını iletmeye devam ediyor. Ayrıca, geleneksel medya ve doğrudan halka ulaşan etkinliklerle bu açığı kapatmayı planlandı.

Gazeteci :Sayın Trump, Türk kökenli Amerikan vatandaşlarından oy istemek için ne düşüyor?

Göğebakan:Türk kökenli Amerikan vatandaşlarımıza ABD ve Türkiye arasındaki güçlü bağları ve ortak çıkarları hatırlatmak isterim başta.Ekonomik işbirliği, kültürel bağlar ve ortak güvenlik çıkarları gibi konularda daha da ileri adımlar atılacak ilk etapta her iki ülke halkı için de yararlı olabilecek politikalar izlenecek.Türk kökenli Amerikalılar, Trump’un yönetimimde hem ABD’de hem de Türkiye ile olan ilişkilerde pozitif değişiklikler görecekler.

Gazeteci:Türk kökenli Amerikalılar için özel olarak planlanlanan projeler var mı?

Göğebakan:Türk kökenli Amerikalıların iş dünyasında, eğitimde ve kültürel alanda daha fazla fırsat bulabilmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışılıyor. Özellikle, küçük işletmeler için vergi indirimleri, eğitimde burs ve teşvik programları ve kültürel değişim programları en önemlisi ücretsiz evde ve okuldan İngilizce öğrenim gibi alanlarda adımlar olacak.Bu projelerle, Türk kökenli Amerikalıların toplumda daha aktif ve başarılı olmaları hedefleniyor.

Gazeteci:Türk kökenli Amerikalılar, ABD’de yaşadıkları zorluklar ve sorunlar konusunda Trump yönetiminden ne tür çözümler bekleyebilir?

Göğebakan:Türk toplumumuz karşılaştığı zorlukları anlattık kendilerine ve bu konuda daha kapsayıcı ve adil politikalar geliştirmeyi planlıyor . Türk kökenli Amerikalıların eğitim, sağlık ve iş güvencesi gibi konularda karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler yapıldı.Ayrıca, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmek için daha güçlü yasalar ve politikalar oluşturulacak dedi.