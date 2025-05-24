ABD eski Başkanı Donald Trump, Filistin’e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi hakkında yaptığı açıklamada, kurumun uygulamalarını hedef alarak “yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini” ifade etti.

Trump, Harvard’ın bütçesini ve bağışlarını eleştirdi

CBS News’un haberine göre Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada Harvard’ın büyük bütçesine dikkat çekti. Üniversiteye milyarlarca dolar ödendiğini söyleyen Trump, “Ne kadar saçma değil mi? Milyarlarca dolar... Ayrıca bağışları 52 milyar doları buluyor.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Trump, bu finansal güce rağmen Harvard’ın politikalarının sorgulanması gerektiğini belirterek, kurumun artık farklı bir yöntem benimsemesi gerektiğini dile getirdi.

Federal hükümet ile Harvard arasında gerilim

Trump’ın açıklamaları, üniversite ile federal hükümet arasında süregelen gerilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi, başta Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestoları olmak üzere, Harvard ve benzeri üniversitelerdeki “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık” programlarını gerekçe göstererek federal fonların dondurulabileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İç Güvenlik gibi kurumların da dahil olduğu "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" oluşturulmuştu.

Fonlar donduruldu, üniversite dava açtı

Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık federal fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme ödemesini askıya alma kararı aldı. Harvard yönetimi ise bu adımın yasalara aykırı olduğunu savunarak yargı yoluna başvurdu.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından üniversiteye gönderilen mektupla, uluslararası öğrenci kabulünün de askıya alındığı belirtildi. Ancak Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, bu uygulamanın geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Akademik özgürlük ve siyasi baskı tartışmaları sürüyor

Harvard ile federal yönetim arasındaki bu çekişme, ABD’de üniversitelerin ifade özgürlüğü, siyasi baskı ve fon bağımlılığı konularındaki kırılgan dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle Filistin'e destek eylemleri ve antisemitizm tartışmaları ekseninde gelişen bu süreç, yükseköğretim kurumlarının siyasi iktidarla ilişkisini tartışmalı bir noktaya getirdi.