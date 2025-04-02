Teşkilat dizisinden sürpriz ayrılık: Aybüke Pusat kadro dışı bırakıldı

TRT 1’in ilgiyle izlenen yapımlarından Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen oyuncularından Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımın ardından projeden çıkarıldı. Pusat’ın muhalefetin çağrısıyla başlatılan ekonomik boykot kampanyasına destek vermesi, TRT yönetimi tarafından kamu yayıncılığı ilkelerine aykırı bulundu ve bunun sonucunda Pusat ile yollar ayrıldı.

Boykot paylaşımı krize yol açtı

Son günlerde muhalefet cephesinden gelen ekonomik boykot çağrısı, sanat ve medya dünyasında da tartışmalara neden oldu. Bu çağrıya sosyal medya hesabından destek verdiği görülen Aybüke Pusat’ın paylaşımı, hem kamuoyunda hem de TRT yönetiminde geniş yankı uyandırdı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pusat’ın paylaşımının TRT’nin kamu yayıncılığı misyonuyla bağdaşmadığını vurguladı.

TRT’den net duruş: “Tutarsızlık ve hadsizlik”

Zahid Sobacı, yaptığı açıklamada TRT’nin kamu yayıncısı olarak tarafsızlık ilkesine bağlı olduğunu hatırlatarak, Aybüke Pusat’ın siyasi yönü ağır basan bir boykot kampanyasına destek vermesini kabul edilemez bulduklarını belirtti. Açıklamada, “Bir yandan TRT projelerinde yer alırken, diğer yandan siyaseti şekillendirme amacı taşıyan bir kampanyaya destek verilmesi açık bir çelişkidir. Bu tutum, hem TRT’nin etik değerleriyle hem de profesyonel duruşuyla örtüşmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Senaryo değiştiriliyor, bölümler yeniden yazılıyor

Aybüke Pusat’ın projeden ayrılmasıyla birlikte dizinin senaryosunda da değişikliklere gidileceği açıklandı. Daha önce çekilmiş bölümler olsa da, bu sahnelerin yeni senaryo doğrultusunda kullanılmayacağı ve dizinin ilerleyen bölümlerinde Pusat’ın karakterinin yer almayacağı belirtildi. Yapım ekibi, izleyicilerin sadakatine zarar vermemek adına hızlı bir şekilde uyarlama senaryo çalışmaları başlattı.

Kamuoyuna açık mesaj

TRT yönetiminin yaptığı açıklamada, benzeri durumlarla karşılaşılması halinde aynı hassasiyetle hareket edileceği ve gereken adımların tereddütsüz atılacağı belirtildi. Ayrıca TRT projelerinde görev alan herkesin kamu yayıncılığı ilkelerini gözetmekle yükümlü olduğu bir kez daha vurgulandı. Bu açıklamalar, kurumun profesyonel çizgisini koruma konusundaki kararlılığını yansıttı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Aybüke Pusat’ın projeden çıkarılmasının ardından sosyal medyada tartışmalar da alevlendi. Bir kısım kullanıcı, TRT’nin kamu yayıncısı olması sebebiyle tarafsız kalması gerektiğini savunurken, bir diğer grup Pusat’ın özgür ifade hakkını kullandığını dile getirdi. Tartışmalar, hem sanat camiasında hem de izleyici kitlesinde derin etkiler bıraktı.

Sonuç olarak, Teşkilat dizisinden gelen bu beklenmedik ayrılık, sadece bir oyuncunun projeden çıkarılmasıyla sınırlı kalmadı; kamu yayıncılığı, ifade özgürlüğü ve profesyonel sorumluluklar üzerine önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Pusat’ın gelecekteki projeleri merakla beklenirken, dizinin yeni senaryo düzenlemeleriyle nasıl bir yön alacağı izleyiciler tarafından merakla izlenecek.