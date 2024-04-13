İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin yedinci günündeki trafik kazalarının acı bilançosunu paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, tatilin bu döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi ise yaralandı.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, tatilin yedinci gününde 664 trafik kazası yaşandığı, bu süreçte ise 349 bin 174 aracın denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 27 bin 808 araca da çeşitli işlemler yapıldığı ifade edildi.

Yerlikaya, yaşanan trafik kazaları ve kayıplarının ardından sürücü ve yolculara önemli uyarılarda bulundu. Trafik yoğunluğunun arttığı bu dönemde aşırı hız yapılmaması, araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri takılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, bayram tatili boyunca trafik denetimlerinin 24 saat kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti.

Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Yerlikaya, kamyon, çekici ve tanker gibi araçların belirli bir süre girişlerine kısıtlama getirildiğini hatırlattı. Bu kapsamda, yarın saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar söz konusu araçların İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ancak, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdaların yanı sıra dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçekler, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan araçların öncelikli olarak ana arterler haricindeki güzergahlarda seyirlerine izin verileceğini belirtti. Bu istisnai durumların, tedarik süreçlerinin aksamaması için yapıldığını vurguladı.

Yerlikaya'nın açıklamaları, trafik güvenliği ve tatil dönüşü trafiğin akışının sağlanması adına önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Özellikle bayram tatili gibi yoğun dönemlerde trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak, kazaların önlenmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu tür tedbirlerin alınmasıyla birlikte, sürücülerin ve yolcuların bilinçli hareket etmesi, trafik kazalarının ve can kayıplarının en aza indirilmesinde etkili olabilir.