Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen ve olaylı geçen maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, maçta yaşanan saha olayları sebebiyle 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca, kulüp 3 milyon 112 bin TL para cezasına çarptırıldı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Trabzonspor'un ev sahipliğindeki maçlara taraftarların girişinin engellenmesi için blokaj uygulanacak.

Aynı maçta Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz, rakip takım sporcusuyla yaşadığı kavga nedeniyle bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe cephesinde ise futbolculardan Bright Osayi Samuel'e herhangi bir ceza verilmezken, Jayden Quinn Oosterwolde rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 39 bin TL para cezası aldı ve bir maç men cezası ile 13 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, İrfan Can Eğribayat da benzer bir suçlamadan bir maç men cezası ile 13 bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe'nin görevlilerinden Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan ise rakip takım taraftarları ve antrenörüyle yaşanan kavgalardan dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'nin bu kararları, maçlarda yaşanan olaylara sıfır tolerans politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

