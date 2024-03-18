Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Sahaya Saldırı, İnceleme Başlatıldı

Türk futbolunda gergin anlar! Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik maçın ardından Akyazı'da tansiyon yükseldi. Maç sonu sahaya atlayan taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcularla çatıştı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele tamamlandıktan sonra, futbolcuların sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya giren taraftarlar, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. İki takım arasındaki maçın ardından yaşanan bu talihsiz olaylar, Türk futbol camiasını derinden üzdü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, maç sonrası resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın bitiminden sonra sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik tespiti çalışmaları ve maç sonu yaşanan olayların soruşturması derhal başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bu olayların bir an önce aydınlatılması için güvenlik birimleri yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı. Ancak bu galibiyet, yaşanan olayların gölgesinde kaldı. Taraftarların sahaya inmesi ve futbolculara yönelik saldırılar, sporun ve fair-playin ruhuna zarar verdi.

Olayın detaylarına ilişkin olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, güvenlik kameraları da inceleniyor. Bu olayın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve sorumluların adalete hesap vermesi gerekiyor.

