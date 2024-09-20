TOKİ'den Peşin Ödemeye Yüzde 25 İndirim Kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) indirim kampanyası, konut ve iş yeri sahibi vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre, peşin ödeme yapacak olanlara yüzde 25 indirim sağlanacak. Bu özel kampanya, 23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyanın Detayları

TOKİ'nin düzenlediği bu kampanya, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için geçerli. Kalan borcunu tamamen kapatamayan vatandaşlar, borcun en az yüzde 25’ini ödediklerinde de bu indirimden yararlanabilecekler. Ödemeleri 2023 Haziran sonu itibarıyla başlamış ve 12 aydan daha uzun süresi kalan vatandaşlar bu kampanyaya başvurabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, başvurularını satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara yapabilecekler. Borcun tamamını veya bir kısmını kapatmak isteyenler, gerekli belgelerle başvuru yaparak indirim fırsatından faydalanabilecekler.

162 Bin Kişinin Yararlanması Bekleniyor

Kampanyadan yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin borç kapatma tarihi itibarıyla mevcut aya ait taksit ödemelerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, geriye dönük taksit borcu ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde ise "borcu yoktur" belgesi ve ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belge başvuru sırasında talep edilecek. Vatandaşlar, kredi kullanarak da borç kapatma işlemi gerçekleştirebilecekler. Ancak, kampanya süresi sonrasında yapılacak ödemelerde indirim geçerli olmayacak.

Bu kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin yararlanması bekleniyor. Böylece birçok vatandaş, ödeme sürecini daha avantajlı bir şekilde tamamlayabilecek.

Bakan Murat Kurum’un Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu indirim kampanyasının vatandaşların talepleri doğrultusunda düzenlendiğini belirtti. Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız için ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Borcunun en az yüzde 25’ini kapatan vatandaşlarımız da bu indirimden yararlanabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, birçok konut ve iş yeri sahibi için önemli bir fırsat sunarken, ödeme yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Bakanlık, vatandaşların bu fırsatı değerlendirmeleri için gerekli şartları sağlamalarını ve başvurularını yapmalarını öneriyor.

Kredi Kullanımı ile Ödeme Kolaylığı

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ödeme süreçlerinde kredi kullanarak da borçlarını kapatma imkânına sahip olacaklar. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları bankalar aracılığıyla kredi desteği alabilecek olan vatandaşlar, bu sayede borçlarının tamamını veya bir kısmını kapatarak indirim fırsatını değerlendirebilecekler. Ancak kampanya tarihleri sona erdikten sonra yapılacak ödemelerde yüzde 25'lik indirim geçerli olmayacak.

TOKİ'nin Vatandaşa Destek Çalışmaları

TOKİ, yıllardır dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev ve iş yeri sahibi olabilmesi için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Bu projelerle toplumsal refahı artırmayı ve şehirleşme sürecine katkı sağlamayı hedefleyen TOKİ, peşin ödeme yapan vatandaşlar için düzenlediği bu indirim kampanyasıyla ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu kampanya ile vatandaşlar, borçlarını daha rahat bir şekilde kapatma şansı elde ediyor.

Özellikle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için sağlanan bu indirim fırsatı, mali yükün hafifletilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kampanyanın ardından TOKİ, vatandaşlara yönelik yeni projeler ve ödeme kolaylıkları sağlamaya devam edecek.

Sonuç

TOKİ’nin düzenlediği bu indirim kampanyası, konut ve iş yeri sahibi vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya, 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak ve yaklaşık 162 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Bu süreçte, vatandaşlar ödemelerini daha avantajlı bir şekilde tamamlayarak mali yüklerini hafifletebilecekler.