Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'inin adli kontrol altına alındığını ve 1 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bu kişiler arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de bulunuyor. Ayrıca tutuklananlar arasında ANET'in eski Genel Müdürü olan CHP'li Mesut Kocagöz'ün yanı sıra mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan ve bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice de yer alıyor.

Adalet Bakanı Tunç, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kaza sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını ve mahsur kalanların kurtarıldığını belirtti. Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve detaylı inceleme yapıldığını ifade etti.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yapılan ön raporun, müşteki ifadeleri ve şüphelilerin savunmalarıyla birlikte değerlendirildiğini ve 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'inin adli kontrol altına alındığını ve 1 kişinin serbest bırakıldığını aktardı. Olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.