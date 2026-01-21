Dolar
43,2957 %0.03
Euro
50,6829 %-0.17
Gram Altın
6.744,08 % 1,90
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Yapay Zekâ Çağının Amiral Gemisi: HONOR Magic8 Pro Yakında Türkiye’de

Yapay Zekâ Çağının Amiral Gemisi: HONOR Magic8 Pro Yakında Türkiye’de

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yapay Zekâ Çağının Amiral Gemisi: HONOR Magic8 Pro Yakında Türkiye’de
Okunma Süresi: 3 dk

HONOR, yapay zekâ merkezli yeni amiral gemisi HONOR Magic8 Pro’yu önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında teknoloji tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Çin'de gerçekleştirilen global lansmanı ile dikkat çeken bu cihaz, HONOR'un yapay zekâ odaklı amiral gemisi vizyonunu yansıtarak akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

200 MP Ultra Night Telephoto ile Yeni Nesil Kamera Deneyimi

HONOR Magic8 Pro, 200 MP Ultra Night Telephoto kamera sistemi ile mobil fotoğrafçılığı yeni bir boyuta taşıyor. AiMAGE Kamera Sistemi, düşük ışık koşullarında yüksek netlik, gelişmiş sabitleme ve detay koruma gibi özellikleri yapay zekâ destekli algoritmalarla birleştiriyor. Magic Color yapay zekâ destekli renk motoru, 16,77 milyon rengi analiz ederek hem genel tonlama hem de yerel renk geçişlerinde profesyonel seviyede doğruluk sunuyor. Kullanıcılar, sinematik film tonlarını veya kişisel renk şablonlarını tek bir dokunuşla uygulama imkânına sahip oluyor.

Yapay Zekâ YOYO ile Kullanıcı Deneyimi Gelişiyor

HONOR Magic8 Pro, donanım performansı, sistem etkileşimi ve uygulama ekosistemini geliştirilmiş yapay zekâ teknolojileri ile bir araya getirerek bütüncül bir deneyim sunuyor. Yeni nesil YOYO Agent, binlerce farklı senaryoda otomatik görev yürütme yeteneği ile kullanıcı alışkanlıklarını öğreniyor ve günlük işlemleri bağlama duyarlı bir şekilde optimize ediyor. Bu sayede kullanıcılar, tekrar eden görevlerden kurtularak zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanabiliyor.

Anında Kontrol için Yapay Zekâ Tuşu

Magic8 Pro'da bulunan Yapay Zekâ Tuşu, akıllı özelliklere tek dokunuşla erişim sağlıyor. Tuşa uzun basıldığında devreye giren YOYO Görsel Asistan, kameranın yöneltildiği içeriği gerçek zamanlı olarak analiz ederek anında bilgi sunabiliyor. Kişiselleştirilebilir yapıdaki bu tuş, kullanıcılara kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen pratik bir deneyim vadediyor. Ayrıca, YOYO Memories özelliği uçtan uca gizlilik anlayışıyla kişisel verileri güvenli bir şekilde analiz eden akıllı bir bilgi merkezi oluşturuyor.

En Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile Maksimum Performans

HONOR Magic8 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobil Platformu ile güçlendiriliyor. GPU ve NPU'nun birlikte çalıştığı yapay zekâ destekli süper çözünürlük ve kare oluşturma teknolojileri sayesinde düşük çözünürlüklü ve düşük kare hızına sahip oyunlar daha akıcı ve net bir deneyime dönüşüyor. Bu yapı, cihazı hem günlük kullanım hem de mobil oyun performansı açısından güçlü bir amiral gemisi konumuna getiriyor.

MagicOS 10 ile Akıllı ve Akıcı Ekosistem

Cihaz, açık ekosistem anlayışıyla geliştirilen MagicOS 10 işletim sistemi ile geliyor. Android, iOS ve Windows platformlarıyla uyumlu olarak çalışan sistem, cihazlar arası dosya paylaşımı, görev senkronizasyonu ve çoklu cihaz deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Yarı saydam tasarım dili ve dinamik ışık efektleri ile zenginleştirilen arayüz, modern ve ferah bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

HONOR Magic8 Pro, kamera performansını yapay zekâ destekli akıllı özelliklerle birleştirerek fotoğrafçılık, performans ve kullanıcı deneyimi alanlarında yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor. HONOR'un amiral gemisi vizyonunu temsil eden bu yeni model, yakında Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak.

#Honor
#Teknoloji Haberleri
Denizlili Sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na Damga Vurdu
Denizlili Sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na Damga Vurdu
#Spor / 21 Ocak 2026
Aşk enflasyona yenildi: Flört trendleri altüst oldu
Aşk enflasyona yenildi: Flört trendleri altüst oldu
#Ekonomi / 21 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı
TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı
Teknoloji
Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk
Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk
Erdoğan, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılmayacak
Erdoğan, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılmayacak
Tuana İyigör Kimdir? Fatih Keleş ile İlişkisi Ne?
Tuana İyigör Kimdir? Fatih Keleş ile İlişkisi Ne?
Bahçeli'den Türk Bayrağının İndirilmesine Sert Tepki
Bahçeli'den Türk Bayrağının İndirilmesine Sert Tepki
Bir Dönemin Efsanesi: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Bir Dönemin Efsanesi: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Son 2 Yılın Avrupa Şampiyonu Milli Boksör Emrah Yaşar, Rotasını Olimpiyatlara Çevirdi
Son 2 Yılın Avrupa Şampiyonu Milli Boksör Emrah Yaşar, Rotasını Olimpiyatlara Çevirdi
Barclays: Türkiye'nin Enflasyon ve Para Politikası Yatırımı Cazip Kılıyor
Barclays: Türkiye'nin Enflasyon ve Para Politikası Yatırımı Cazip Kılıyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft