2026'da Tek Haneli Enflasyon Hedefleniyor, TCMB Başkanı Karahan'ın Ekonomik Değerlendirmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı için tek haneli enflasyon hedeflediklerini açıkladı. Karahan, bu hedefe ulaşmanın uzun bir süreç gerektirdiğini ve ekonomik dengelerin bu süreçte sürekli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 'İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde konuşan Karahan, Türk lirasına artan talep ve cari açıktaki iyileşmenin ekonomik istikrarı pekiştirdiğini vurguladı.

Enflasyon Hedefleri ve Ekonomik Büyüme

Karahan, zirvede yaptığı konuşmada, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren büyümenin kompozisyonunda iç talebin azaldığını, net ihracatın ise pozitife döndüğünü belirtti. Bu durumun, Türkiye’nin dış dengesinin sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağladığını ifade etti. İç talebin normalleşmesi ve net ihracatın artması, Türkiye’nin cari açık ve finansal istikrarına olumlu yansımalar yapmış durumda.

Cari Açık ve Finansal İstikrar

Cari açık konusunda önemli iyileşmeler kaydedildiğini belirten Karahan, Mayıs 2023’te 57 milyar dolara yükselen 12 aylık cari açığın Mart 2024 itibarıyla 30 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Bu iyileşmenin, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını azalttığını ve yurtdışı finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırdığını belirtti. Artan Türk lirası tasarruflarının ve finansal varlıklara yönelimin, rezervleri artırarak finansal istikrarı desteklediğini vurguladı.

Enflasyon ve Para Politikası

Karahan, Mayıs ayında yıllık enflasyonun %75,5 seviyesinde gerçekleştiğini, ancak dezenflasyon patikasına göre Haziran ayından itibaren manşet enflasyonun yılın geri kalanında her ay düşeceğini söyledi. 2024 yılı sonunda enflasyonun %38, 2025 yılı sonunda ise %14 olmasının hedeflendiğini açıkladı. 2026 yılına gelindiğinde ise enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesinin planlandığını belirtti. Karahan, bu hedeflere ulaşmak için para politikalarında sıkı duruşun devam edeceğini ifade etti.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Finansman

Karahan, konuşmasında iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularına da değindi. Yeşil dönüşümün, hem fiyat istikrarı hem de cari açık üzerinde olumlu etkiler yapacağını belirtti. Sürdürülebilir finansman piyasalarının, Türk lirası cinsi varlıklarla büyümesinin finansal piyasaları derinleştireceğini ve ekonominin genel istikrarını artıracağını ifade etti. Karahan, bu kapsamda TCMB'nin yeşil finansman politikalarına önem verdiğini ve bu alanda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ekonomik Değerlendirmeler ve Gelecek Beklentileri

Karahan, Türk lirasına artan talep ve cari açıktaki iyileşmenin, Türkiye ekonomisinin geleceği için umut verici olduğunu söyledi. Ekonomik politikaların, sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon hedeflerine odaklandığını belirten Karahan, uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesi için sabır ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir finansman politikalarının da bu hedeflere ulaşmada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Karahan'ın bu açıklamaları, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, cari açığın kontrol altında tutulması ve sürdürülebilir finansman politikaları, Türkiye’nin ekonomik istikrarını güçlendirecek adımlar olarak öne çıkıyor. Bu hedeflere ulaşılması, Türkiye'nin küresel ekonomik rekabet gücünü artıracak ve uzun vadede sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak.