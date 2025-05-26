Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Senatör Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler, eğitim kurumları ve ticaret bağları ele alındı.

“İkili ilişkiler tarihi dostluğa dayanıyor”

Ziyaretin başında konuşan Bölük, Fransa Senatosu'ndaki ilk görüşmelerini hatırlatarak Fialaire'i Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye ve Fransa'nın 1400'lü yıllara dayanan diplomatik ilişkilerine vurgu yapan Bölük, Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Fransa ile NATO çerçevesindeki stratejik ortaklığa da dikkat çeken Bölük, “Bu dayanışma yalnızca iki ülke için değil, aynı zamanda Avrupa’nın barış ve istikrarı için de önem taşıyor,” dedi.

Frankofon okullar ve eğitim iş birliği vurgusu

Seda Gören Bölük, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 20 frankofon okul bulunduğunu ve bu okullarda Türk öğrencilerin eğitim almalarının iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan Charles de Gaulle ve Pierre Loti liseleriyle ilgili bazı sıkıntıların gündemde olduğunu aktaran Bölük, bu okulların faaliyetlerinin ikili hukuki bir eğitim anlaşmasıyla düzenlenmesinin sağlıklı bir çözüm olacağını ifade etti.

“22 milyar avroyu aşan ticaret hacmimiz var. Fransızca eğitim veren bu okullar, hem Türk hem Fransız iş dünyasının çocukları için önemli,” dedi.

Ayrıca, bazı okullarda Türkçe dil eğitimi olmamasını da eleştiren Bölük, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Fialaire: Avrupa birlikte dirençli olmalı

Fransız heyetin başkanı Bernard Fialaire ise Türkiye ile Fransa arasındaki tarihi ve kültürel benzerliklerin altını çizerek, mevcut küresel gelişmelere karşı Avrupa’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“ABD, Rusya, Çin, Kore gibi küresel aktörlerin kararları karşısında Avrupa olarak dayanışma içinde olmalıyız,” diyen Fialaire, bölgesel istikrar için Türkiye’nin rolüne de dikkat çekti.