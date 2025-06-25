Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetiminde toplandı. Gündem dışı söz alan üç milletvekili, farklı bölgelerde yaşanan yapısal ve ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Mahmut Tanal: Şanlıurfa’da temel hizmetler eksik

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kentin birçok temel ihtiyacının karşılanamadığını belirtti. Tanal, elektrik altyapısındaki yetersizlikler, tapu talepleri, yeşil alan ve mezarlık eksikliği gibi konuları gündeme taşıdı.

Tanal, özellikle Ceylanpınar ilçesinde mezarlık alanlarının sınırlı olduğunu, şehir merkezindeki bazı büyük camilerin ise ibadete kapalı tutulduğunu belirterek, çözüm çağrısı yaptı.

Murat Cahid Cıngı: Toplumsal dayanışma ve manevi destek önemli

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Cıngı, bireylerin aidiyet duygusu ve toplumsal bağlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, farklı kurumların iş birliğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İbrahim Ethem Sedef: Girdi maliyetleri düşürülmeli

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını belirtti.

TMO’nun alım süreçlerinin zamanında tamamlanmasının önemini vurgulayan Sedef, “Üretici kooperatifleri daha etkin hale getirilmeli. Çiftçimizin sürdürülebilir şartlarda üretim yapması için sübvansiyonlar artırılmalı” dedi.