Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Asayiş - - Editör: İlker KARACA

TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor

TBMM Genel Kurulu, 20 günlük aranın ardından 16 Ocak Salı günü toplanacak. Toplantıda, terörle mücadele, RTÜK üyeliği seçimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin uzatılması gibi konular gündemde olacak. Ayrıca, uluslararası sözleşmeler ve çalışma hayatına dair düzenlemeler ele alınacak. Siyasi partilerin grup toplantıları Salı ve çarşamba günleri yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 20 günlük bir aranın ardından 16 Ocak Salı günü faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. TBMM'nin yeni haftasında yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından alınan "toplanmama kararı" sona eriyor ve milletvekilleri, görevlerine odaklanmak üzere tekrar bir araya geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurul'u terör saldırıları ve güvenlikle ilgili son gelişmeler konusunda bilgilendirecekler. Bilgilendirme sonrasında parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

Ayrıca, Genel Kurul'un RTÜK üyeliği seçimine odaklanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi, Somali karasuları, Arap Denizi ve çevresindeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini ele alması planlanıyor. Uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de görüşülecek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirmesi bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri ise Mecliste bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Varis Oluşumunun Sebepleri
Havuç Suyunun Faydaları
-
Çok Okunanlar
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Son Haberler
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Varis Oluşumunun Sebepleri
Varis Oluşumunun Sebepleri
Havuç Suyunun Faydaları
Havuç Suyunun Faydaları
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji