TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 20 günlük bir aranın ardından 16 Ocak Salı günü faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. TBMM'nin yeni haftasında yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından alınan "toplanmama kararı" sona eriyor ve milletvekilleri, görevlerine odaklanmak üzere tekrar bir araya geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurul'u terör saldırıları ve güvenlikle ilgili son gelişmeler konusunda bilgilendirecekler. Bilgilendirme sonrasında parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

Ayrıca, Genel Kurul'un RTÜK üyeliği seçimine odaklanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi, Somali karasuları, Arap Denizi ve çevresindeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini ele alması planlanıyor. Uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de görüşülecek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirmesi bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri ise Mecliste bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.