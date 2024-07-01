İzmir Torbalı'da Restoranda Patlama, 5 Ölü, 63 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler aldı ve soruşturma başlatıldı.

Olay, Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, iş yerinde kullanılan sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ancak patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, yaralılar ise hastanelerde tedavi altına alındı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada, patlamanın ardından hasar gören binalarda yaşayan vatandaşların konaklamaları için tedbirler aldıklarını belirtti. Olayın nedeninin tam olarak belirlenmesi için çok yönlü bir araştırma başlatıldığını ve henüz kesin bir tespit yapılmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine gönderilen ekiplerin sayısını ve alınan önlemleri paylaştı. İzmir İl AFAD'dan, İl Sağlık Müdürlüğü'nden ve UMKE ekiplerinden oluşan çok sayıda personel ve aracın olay yerine sevk edildiği bilgisini verdi. Ayrıca, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve bu kapsamda Cumhuriyet savcılarının görevlendirildiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olaya ilişkin olarak Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini ve incelemelerin yapılacağını belirtti. Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.