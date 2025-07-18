Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta düzenlenen 5+1 Kıbrıs toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığını vurguladı. Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı egemen yapı vardır. Bu bir gerçektir ve değiştirilemez” dedi.

Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler sonrası Türkevi’nde basın toplantısı düzenleyen Tatar, toplantının resmi müzakereleri kapsamadığını, temel amacın iş birliği zeminini değerlendirmek olduğunu belirtti.

“Egemen eşitlik temelinden sapmayacağız”

Tatar, iki toplumun ortak noktada buluşması için diyaloga açık olduklarını ifade ederek, “İş birliğini destekliyoruz ancak egemenlikten taviz vermemiz mümkün değil. 62 yıldır iki ayrı yapı fiilen varlığını sürdürüyor” diye konuştu.

AB’ye temsilci tepkisi: Tanımıyoruz

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda özel temsilci atamasını eleştiren Tatar, “Bu adım bize danışılmadan atılmıştır. Taraflı bir pozisyonda olan AB’nin böyle bir yetkisi yoktur. Egemenliğimiz kabul edilmeden böyle bir temsilciyi tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sınır kapısı önerisine Rum engeli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yeni sınır kapıları açılması konusundaki önerilere de değinen Tatar, “Biz üzerimize düşeni yaptık ancak Rum tarafının tutumu nedeniyle ilerleme sağlanamadı” dedi.

Ayrıca Rum yönetiminin, KKTC’de taşınmaz yatırımı yapanlara yönelik açtığı davaları uluslararası hukuka aykırı bir adım olarak değerlendiren Tatar, bunun iyi niyetle bağdaşmadığını vurguladı.

“KKTC kendi geleceğini kendi belirleyecek”

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm süreçleri Türkiye ile tam istişare içinde yürüttüklerini belirterek, “Kıbrıs Türk halkı kendi devletinde, özgürce ve onuruyla yaşamaya kararlıdır. Kendi geleceğimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz” dedi.