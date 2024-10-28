Tarım Bakanlığı’ndan Organize Tarım Bölgesi Yatırımcısına Teşvik Rehberi: 42 İlde Destek Fırsatları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 42 ilde kurulan organize tarım bölgelerine (OTB) yatırım yapmak isteyenler için kapsamlı bir rehber yayımladı. Bu rehberde yatırımcılar için sağlanacak teşvikler, hibe olanakları ve çeşitli avantajlar ayrıntılı olarak sunuluyor. Türkiye genelinde toplam 61 organize tarım bölgesi projesi yürütülüyor ve bu projeler, verimli, sürdürülebilir, çevre dostu bir tarım altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Tarımsal üretimin farklı alanlarına odaklanan bu bölgeler, gıdada arz güvenliğini artırma ve kent tarımı modelini destekleme amacı taşıyor.

42 İlde 61 Organize Tarım Bölgesi

Türkiye’nin dört bir yanında kurulacak 61 organize tarım bölgesi, tarım sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösterecek. Bu bölgelerden 20’si hayvansal üretim, 21’i bitkisel üretim, 1 tanesi ise su ürünleri üzerine kurulurken, 13 organize tarım bölgesi jeotermal enerji ile ısıtılacak seralara ayrıldı. Özellikle Balıkesir-Gönen’deki organize tarım bölgesi, dünyanın en büyük jeotermal sera kompleksi olarak öne çıkıyor. Tarım Bakanlığı, bu proje sayesinde Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelini de değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yatırımcılara Sunulan Teşvik ve Destekler

Organize tarım bölgelerine yatırım yapmak isteyenler için çeşitli teşvikler ve destekler sağlanacak. Rehberde, yatırımcıların kullanabileceği düşük faizli kredilerden, hibe ve vergi muafiyetlerine kadar birçok avantaj detaylı şekilde açıklanıyor.

Kredi Desteği: Yatırımcılar, yıllık %3 faiz oranıyla 3 yılı geri ödemesiz, toplamda 13 yıla yayılan uzun vadeli kredi imkanından yararlanabilecek. Bu destek, özellikle yeni yatırımlar yapmak isteyen girişimciler için büyük bir avantaj sunuyor.

Hibe Desteği: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 14 milyon TL’ye kadar %50 oranında hibe desteği sağlanırken, IPARD programı kapsamında ise 500 bin avroya kadar %60-70 oranında hibe imkanı sunuluyor.

Vergi Avantajları: Arazi alımı ve inşaat masraflarında KDV muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti gibi vergi avantajları, yatırımcıların maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Bu sayede organize tarım bölgelerinde yapılacak yatırımlar, ekonomik açıdan daha sürdürülebilir hale gelecek.

Enerji ve Altyapı Avantajları: Yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim, düşük maliyetli su, doğal gaz ve iletişim gibi altyapı avantajları da organize tarım bölgelerinde yatırım yapmak isteyenlere sunuluyor. Böylece tarımsal üretim maliyetleri düşürülerek daha sürdürülebilir bir üretim süreci sağlanacak.

Bakan Yumaklı’dan OTB Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerinin kent tarımı modelinin bir parçası olduğunu ve gıdada arz güvenliği için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yumaklı, bu bölgelerin tarımsal verimliliği artırarak ülkenin gıda ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, yatırımcılara rehberin Bakanlığın internet sitesinde erişime açık olduğunu ve herkesin faydalanabileceğini ifade etti. Yumaklı, bu projenin tarımsal üretim ve yatırım açısından ülke genelinde olumlu bir etki yaratacağını dile getirdi.

Tarım Sektörüne Yeni Bir Model: Organize Tarım Bölgeleri

Organize tarım bölgeleri, tarımda sürdürülebilirlik ve modern tarım tekniklerini birleştiren bir model olarak dikkat çekiyor. Kent tarımı modeliyle şehirlerin gıda ihtiyacını karşılamada önemli bir çözüm olarak geliştirilen bu model, aynı zamanda üretim süreçlerini daha kontrollü hale getiriyor. Marjinal arazilerde ve büyük şehirlerin çevresinde kurulan bu bölgeler, yerel üretimi destekleyerek ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Türkiye’nin tarımsal potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan organize tarım bölgeleri, çevre dostu ve verimli bir üretim altyapısı sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yatırımcılar İçin Fırsatlar Artıyor

Organize tarım bölgelerine yapılan yatırımlar, Türkiye’de tarım sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarım Bakanlığı’nın sunduğu teşvik ve hibe destekleri sayesinde, bu bölgelere yapılacak yatırımlar hem yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor hem de ülkenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri göz önüne alındığında, bu bölgeler Türkiye’nin tarım alanındaki öncelikli projeleri arasında yer alıyor.