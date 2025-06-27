İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılarının ardından kuzey bölgelere giden halkın geri dönüşleri hız kazandı. Ateşkesin devreye girmesiyle Tahran’a dönüş trafiğinde ciddi artış yaşanırken, yetkililer yollarda yeni trafik düzenlemelerine gitti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran-Kuzey otoyolu ve Kerec-Çalus yolu yoğun dönüş trafiğini kaldırabilmek amacıyla tek yönlü hale getirildi. Tüm şeritler sadece Tahran yönüne açık şekilde düzenlendi.

Trafik sadece Tahran yönünde akıyor

Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde kuzeydeki şehirleri tercih eden Tahranlıların bu kez güvenlik gerekçesiyle geçici olarak terk ettikleri bölgelere geri dönüşleri üç gündür artarak devam ediyor.

İran Trafik Polisi Müdürlüğü, trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Tahran’dan kuzeye gidiş yönünü geçici olarak trafiğe kapattı. Kuzeyden başkente doğru yoğun bir trafik akışı sürüyor.

Yetkililer, yolların tek yön olarak kullanılmasının, trafik normale dönene kadar devam edeceğini açıkladı.

Yollarda sıkı önlemler alındı

Tahran-Kuzey güzergâhı ve özellikle tatilcilerin sık kullandığı Kerec-Çalus yolu boyunca trafik ekipleri kontrollerini artırdı. Hem güvenlik hem de akışın sağlıklı ilerlemesi adına yollarda mobil denetimler ve yönlendirme tabelaları artırıldı.

Trafik yetkilileri, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.