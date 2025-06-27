Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, bu yıl da geleneğini bozmadı. Atçılık eğitimini başarıyla tamamlayan 12 öğrenci, diplomalarını at sırtında aldı. Öğrenciler hem kendi yetiştirdikleri hem de birlikte eğitim gördükleri atlarla mezuniyet heyecanını yaşadı.

2013-2014 eğitim yılında kurulan yüksekokul, atçılığı uluslararası standartlara uygun biçimde öğreterek sektöre nitelikli çalışanlar kazandırmayı hedefliyor. Okulda toplam 117 öğrenci eğitim alırken, müfredatta birinci sınıfta pratik, ikinci sınıfta ise teorik eğitim veriliyor.

Antrenörlük ve yarış atçılığına odaklı eğitim

Öğrenciler, "uzun üzengi" olarak bilinen profesyonel biniş tekniklerinden "düz koşu" adı verilen yarış atçılığına kadar farklı alanlarda donanımlı hale geliyor. Mezun olan öğrenciler binici ve yarış antrenörü olarak sektörde görev alıyor.

Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Goncagül, öğrencilerin mezuniyetini şu sözlerle özetledi:

“Bu dönem 11. mezunlarımızı veriyoruz. Öğrencilerimiz, eğittikleri atlarla birlikte mezun oldular. Onlar artık atçılık camiasının birer neferi.”

"At üzerinde alınan diploma çok anlamlı"

Mezuniyet törenine katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci de törende yaptığı açıklamada, bu tür bir mezuniyetin anlamının çok büyük olduğunu vurguladı:

“At, insanlık tarihi boyunca hep yol arkadaşı oldu. Bu asil hayvanın üzerinde alınan eğitim, çok değerli. Öğrencilerimizin bu birikimi sektöre katkı sağlayacak.”

"Hobim mesleğim oldu"

Mezunlardan Selin Taşçı ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hobi olarak başladım, şimdi mesleğim oldu. Okulumu çok sevdim, burası bir aile gibiydi. Atlarla birlikte mezun olmak benim için unutulmaz bir anı.”