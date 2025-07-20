Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında, “Yenilikçi Yaklaşımlar: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı” başlıklı panel yoğun ilgi gördü. Panele yerli ve yabancı medya temsilcileri, akademisyenler ve genç gazeteciler katıldı.

Bilgiyi tüketmek değil, sorgulamak önemli

Panelde medya okuryazarlığı kavramının yalnızca bilgiye erişimle sınırlı olmadığı, bilgiyi sorgulama, doğrulama ve anlamlandırma süreçlerini de kapsadığı vurgulandı. Özellikle genç bireylerin dijital içeriklere karşı bilinçli yaklaşım geliştirmesinin, toplumsal bilinç ve demokratik kültür açısından kritik olduğu ifade edildi.

Yapay zeka fırsat mı, tehdit mi?

Panelde öne çıkan bir diğer başlık ise yapay zekanın medya üzerindeki etkileriydi. Yapay zekanın içerik üretiminde sağladığı hız ve verim avantajlarının yanında, dezenformasyon riskini de artırabileceğine dikkat çekildi. Katılımcılar, algoritmaların kullanıcı davranışlarını yönlendirebileceğini ve bu durumun medya tüketicileri üzerinde manipülasyon etkisi oluşturabileceğini belirtti.

Eğitimde medya okuryazarlığına daha fazla yer verilmeli

Uzmanlar, medya okuryazarlığının yalnızca medya profesyonellerine değil, tüm bireylere yönelik bir eğitim başlığı olması gerektiğini savundu. Eleştirel düşünme, bilgi doğrulama ve dijital farkındalık gibi becerilerin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Eğitim sistemlerinde medya okuryazarlığının daha fazla yer bulması gerektiği konusunda katılımcılar ortak görüşte birleşti.

52 ülke, 140 katılımcı, 80’den fazla medya kuruluşu

“Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi” temasıyla düzenlenen forumda, 52 ülkeden 140 katılımcı, 30’dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya temsilcisi yer alıyor. 3. Şuşa Global Medya Forumu, 22 Temmuz’a kadar sürecek.