Süleyman Soylu Aktif Siyaseti Bırakma Kararını Açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında siyaseti bırakma kararı aldığını açıkladı. Soylu, aktif siyaseti bırakacağını duyururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği devam ettiği sürece destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Siyaseti Bırakma Nedenini Açıkladı

Süleyman Soylu, aktif siyaseti neden bırakacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu dönemin sonunda siyaseti bırakacağım. Kendimi siyasette faydalı hissedemediğim için bu kararı aldım. Ancak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliği devam ettiği sürece mücadeleye destek olacağım." Soylu, bu açıklamasıyla kararının kişisel bir özeleştiriden kaynaklandığını vurguladı.

Gazze Direnişi ve Dünya Tarihi

Soylu, konuşmasında uluslararası gündeme de değindi. Gazze'deki ateşkes anlaşmasını yorumlayan Soylu, mazlumların direnişinin zalimlere galip geldiğini ifade etti. Şu sözleri kullandı:

"Dün Gazze'de zalimlerin galip gelemeyeceği bir kez daha gösterildi. Bu, dünya tarihine geçen bir durumdur."

İki Dönem Kuralına Eleştiri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uygulanan iki dönem kuralını eleştiren Soylu, bu uygulamanın uzun vadeli siyasi planlamalara zarar verdiğini savundu. Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in ayrılmasından sonra yaşanan istikrarsızlığı örnek göstererek şunları söyledi:

"İki dönem kuralı, ülke yönetiminde tecrübeyi ve devamlılığı olumsuz etkiliyor."

Terör ve PKK Üzerine Değerlendirmeler

Soylu, İmralı ziyareti ve terörle mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. PKK’nın statükosunda bir değişiklik olmadığını belirten Soylu, örgütün liderlik yapısına dikkat çekerek, "PKK, kurucusunun izni olmadan hiçbir adım atamaz. Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin attığı adımlar, Türkiye’nin terörle mücadelesinde tarihi öneme sahiptir," dedi.

Erdoğan’la Bağlılık Mesajı

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle siyasette kalma kararını bağdaştırarak, "Erdoğan siyaseti bıraktığı gün, ben de bırakırım," ifadelerini kullandı. Soylu, liderlik ve kararlılık vurgusuyla Erdoğan'ın Türkiye’nin geleceğinde kilit rol oynamaya devam ettiğini belirtti.