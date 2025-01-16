Beşiktaş Soruşturmasında Genişleme: Aziz İhsan Aktaş’ın Mal Varlıklarına Tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerine ait mal varlıklarına tedbir kararı alındı. Soruşturma, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Şirketlere Tedbir Kararı

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul’daki mahkemeler, Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlerin tüm mal varlıklarına tedbir uygulanmasına hükmetti. Bu karar, iddialar kapsamında soruşturmanın seyrini etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketlerin finansal hareketleri ve mülklerine dair kapsamlı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı Büyüyor

Beşiktaş Belediyesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve örgüt liderliği suçlamasıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş, dosyada önemli bir figür olarak yer alıyor. İddialar, belediye bünyesinde usulsüzlükler yapıldığı ve bu işlemlerin belirli bir organizasyon çerçevesinde yürütüldüğü yönünde. Başkan Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Savcılığın İddiaları

Savcılık, Aktaş’ın liderlik ettiği öne sürülen yapının, kamu kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanarak büyük bir maddi kazanç sağladığını iddia ediyor. İddialar arasında, imar düzenlemelerinden elde edilen haksız kazançlar, belediye ihale süreçlerindeki usulsüzlükler ve mülk devri konularında ciddi suçlamalar yer alıyor.

Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

Hukuki açıdan, tedbir kararı, mahkeme süreçleri tamamlanana kadar şirketlerin mal varlıklarının devredilmesini engelleyecek. Savcılık, delil toplama ve ilgili kurumlarla iş birliği yapma aşamalarını sürdürürken, yargılama sürecinin başlama tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyu Merakla Bekliyor

Beşiktaş Belediyesi soruşturması, hem belediyecilikte şeffaflık hem de yerel yönetimlerde yolsuzluk iddialarının incelenmesi açısından önemli bir test olarak görülüyor. Başkan Akpolat ve diğer zanlılar hakkındaki nihai karar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Soruşturmanın Önemli Figürleri

Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş’ın yanı sıra, belediye ile bağlantılı diğer isimlerin de ifadelerinin alındığı belirtiliyor. Bu kişilerin belediyedeki karar mekanizmalarında kilit rollerde oldukları ve soruşturmanın kapsamını genişleten yeni deliller sundukları ifade ediliyor.