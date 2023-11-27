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Su İçerek Kilo Vermek: Sirkeli Su Diyetinin Avantajları ve Uygulanışı
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Sağlık - - Editör: İlker KARACA

Su İçerek Kilo Vermek: Sirkeli Su Diyetinin Avantajları ve Uygulanışı

Sabahları aç karnına sirke içmenin, bütün diyetisyenler tarafından önerildiği bilinmektedir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için uygulaması gereken elma sirkesi, metabolizmayı hızlandırarak kalıcı kilo kaybına yardımcı olabilir. Ancak, sirkeli su diyetinin nasıl uygulanacağı ve sirkeli suyun hazırlanışıyla ilgili detaylar şunlardır...

Elma sirkesinin hızlı ve kalıcı kilo kaybına yardımcı olduğu bilinir. Sirkenin metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki yağları yakması, bu diyeti popüler hale getirmektedir. Uzmanlar, kilo verme sürecini hızlandırmak isteyenlere diyet ve egzersizin yanında elma sirkesi tüketmelerini önermektedir.

Sirkeli suyun faydaları şunlardır:

Sabahları aç karnına içilen bir bardak sirke, metabolizmayı hızlandırır. Bu da kabızlık sorununu giderir ve bağırsakların daha etkin çalışmasına yardımcı olur.
Ödem atılmasına yardımcı olarak vücuttaki su birikimini azaltır.
Toksinlerin atılmasına yardımcı olarak vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.
Metabolizmayı hızlandırarak bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık ve şişkinliği azaltır.
Besinlerin yağa dönüşmesini engeller ve vücuttaki yağların hızla yakılmasına katkı sağlar.
Bölgesel zayıflamayı destekler, özellikle bel ve karın bölgesindeki yağların azalmasına yardımcı olur.
Kan şekerini dengeleyerek gün boyunca ani açlık hissini önler ve kontrollü beslenmeyi teşvik eder.
Elma sirkesi ile tarçın kürü, göbek yağlarını eritmeye ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Tarçın ve elma sirkesi kürü için:

Bir yemek kaşığı elma sirkesi
Yarım çubuk tarçın
250 ml su
Hazırlanışı: Çubuk tarçını suya ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra elma sirkesini ekleyerek sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.


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