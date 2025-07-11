Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14.543 lira 75 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne kıyasla artış göstererek 20 milyon 986 bin 495 liraya yükseldi.

Bir önceki gün spot piyasada işlem hacmi 20 milyon 528 bin 709 lira seviyesindeydi. Dünkü ticaret hacmi, yaklaşık 1 milyon 443 bin metreküp doğal gaz üzerinden gerçekleşti.

Dengeleme fiyatları açıklandı

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 15.270 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 13.816 lira 56 kuruş oldu. Bu fiyatlar, sistem dengesinin sağlanması ve arz-talep uyumunun korunması açısından kritik öneme sahip.

Günlük gaz giriş ve arz verileri

Türkiye’ye dün toplam 137 milyon 756 bin 613 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen miktar ise 136 milyon 979 bin 330 metreküp olarak kaydedildi. Böylece arz-talep dengesinde yüksek oranda bir örtüşme sağlanmış oldu.