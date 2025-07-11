Finansal teknoloji şirketi iyzico, kadın girişimcilerin dijital dünyada büyümesine katkı sunan Kadın Girişimci Destek Programının 9. dönemi için başvuruları almaya başladı. Programa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Temmuz.

Program, kadınların finansal hayata katılımını artırmak, dijital çözümlere erişimini kolaylaştırmak ve e-ticaret dünyasında daha görünür olmalarını sağlamak amacıyla yılda iki kez düzenleniyor. Bugüne kadar 530’dan fazla girişimcinin yer aldığı programda, toplamda 170 milyon TL’nin üzerinde ticaret hacmi oluştu.

Katılımcılara sıfır komisyon ve eğitim desteği

Programa dahil olan kadın girişimciler, iyzico’nun sunduğu birçok ayrıcalıklı fırsattan yararlanabiliyor. Bunlar arasında:

İlk 6 ay veya 100 bin TL’ye kadar olan tek çekim işlemlerde %0 komisyon , Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaşamını yitirdi İçeriği Görüntüle

“ iyzico Cep POS ” ile mobil cihazlardan komisyonsuz ödeme alma ,

Dijital pazarlama, e-ticaret ve SEO eğitimleri ,

Pazarlama ve tanıtım desteği,

Özel indirim ve iş ortağı fırsatları yer alıyor.

Sektörel iş birlikleriyle daha fazla destek

iyzico, Good4Trust, Paraşüt, Mükellef, Webtures, Geliver ve Magnetiq gibi birçok iş ortağıyla birlikte kadın girişimcilere eğitim, yazılım ve hizmet alanlarında destek sunmaya devam ediyor.

“Kadınların dijitalde görünür olması için çalışıyoruz”

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, programla ilgili yaptığı açıklamada, “Kadın girişimcilerin büyük bölümü pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine bütçe ayıramıyor. Bu programla onların dijital dünyada rekabet edebilmeleri için gerekli tüm kaynakları sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güven, girişimcilerin potansiyellerini açığa çıkaracak araçlara erişebilmesi için desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı.