Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor 0 - Gençlerbirliği 0 (İlk Yarı)

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da etkili savunma hamleleri ve kaleci performansları sayesinde golsüz berabere tamamlandı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, her iki ekip de galibiyet arayışlarını sürdürecekleri bir ikinci yarıya geçmek üzere soyunma odasına gitti.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren her iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. 3. dakikada Antalyasporlu Hasan Yakub İlçin, ceza yayı üzerinden kaleye yönelen bir şut çekti. Ancak, Gençlerbirliği kalecisi Erhan Erentürk, bu pozisyonda başarılı bir şekilde topu kontrol etmeyi başardı. 21. dakikada, Ensar Tivsiz'in sağ kanattan yaptığı ortada, Boli'nin kafa vuruşu yine Erhan’ın ellerinde kaldı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+1. dakikada Metehan’ın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Varesanovic’in vuruşu ise az farkla yandan dışarı gitti.

Maçın Hakemleri ve Stat Durumu

Karşılaşmanın hakemliğini Direnç Tonusluoğlu yaparken, yardımcı hakemler Selahattin Altay ve Selim Şenöz görev aldı. Mücadele, Antalyaspor'un ev sahipliğinde Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirildi. Stat, maç öncesi taraftarlarla dolup taşarken, her iki takımın da galibiyet için yoğun bir gayret içerisinde olduğu gözlemlendi.

Takım Kadroları ve Teknik Direktörler

Antalyaspor, Abdullah Yiğiter kalede, defansif hattında Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Jesper Ceesay ile sahada yer aldı. Orta sahada Ensar Buğra Tivsiz, Abdülkadir Ömür, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Doğukan Sinik ve forvette Yohan Boli görev aldı. Yedek kulübesinde ise Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti ve diğer oyuncular yer aldı. Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü Sami Uğurlu üstleniyor.

Öte yandan, Gençlerbirliği ise Erhan Erentürk'ü kalede, defansif oyuncuları Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun ve Samed Onur ile sahaya sürdü. Orta sahada Metehan Mimaroğlu, Ayotomiwa, Varesanovic, Fıratcan Üzüm, Dilhan Demir ve forvette Sekou Koita ile mücadele etti. Yedekler arasında Ricardo Velho, Thalisson ve diğer oyuncular bulunuyor. Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü Metin Diyadin yapıyor.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Bu durum, takımın motivasyonunu etkilerken, Antalyaspor’un baskısını artırma şansı doğdu. İlk yarının sonuna yaklaşırken, her iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kaldı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.