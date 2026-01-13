Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci

Beyza Betül Cihan - Olgucan Kalkan / İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, spor camiasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, TÜGVA GençLig Lansmanı sırasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verdiği özel röportajda, Fenerbahçe'nin mevcut kalecisi Brezilyalı Ederson'un kendisinden daha yetenekli olduğunu ifade etti. Bu açıklama, futbol dünyasında önemli bir değerlendirme olarak öne çıkarken, Demirel'in spora dair görüşleri de dikkat çekti.

Gençlerin Spor ile İlişkisi

Volkan Demirel, sporun sadece futbol ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, “Gençlerimize inşallah iyi örnek oluyoruzdur. Onlara voleybol, basketbol gibi alternatif spor dallarında da yeteneklerini geliştirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz” dedi. Sporun, bireylerin karakter ve kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirten Demirel, bu aktivitelerin özgüven kazandırma açısından da faydalı olduğunu dile getirdi.

Ederson'un Yetenekleri

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson hakkında gelen soruları yanıtlayan Demirel, “Ederson benden daha iyi kaleci” diyerek, genç kalecinin yeteneklerine duyduğu güveni ifade etti. Bu açıklama, futbolseverler arasında Ederson'un performansına dair yeni bir perspektif sunarken, Demirel'in kariyeri boyunca edindiği tecrübeleri de gözler önüne serdi. Ederson'un kalecilik becerileri, hızlı refleksleri ve oyun okuma yeteneği, onun bu değerlendirmeye neden layık görüldüğünü ortaya koyuyor.

Demirel'in sporun geniş bir yelpazede ele alınması gerektiğine dair görüşleri, gençler için sağlıklı bir spor kültürü geliştirilmesine zemin hazırlarken, futbolun yanı sıra diğer branşlara olan ilginin arttırılması gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, gençlerin çeşitli spor dallarında yer alması, onların hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacaktır.