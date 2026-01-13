Dolar
43,1572 %0.1
Euro
50,3694 %0.07
Gram Altın
6.360,51 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci

Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
Okunma Süresi: 2 dk

Beyza Betül Cihan - Olgucan Kalkan / İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, spor camiasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, TÜGVA GençLig Lansmanı sırasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verdiği özel röportajda, Fenerbahçe'nin mevcut kalecisi Brezilyalı Ederson'un kendisinden daha yetenekli olduğunu ifade etti. Bu açıklama, futbol dünyasında önemli bir değerlendirme olarak öne çıkarken, Demirel'in spora dair görüşleri de dikkat çekti.

Gençlerin Spor ile İlişkisi

Volkan Demirel, sporun sadece futbol ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, “Gençlerimize inşallah iyi örnek oluyoruzdur. Onlara voleybol, basketbol gibi alternatif spor dallarında da yeteneklerini geliştirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz” dedi. Sporun, bireylerin karakter ve kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirten Demirel, bu aktivitelerin özgüven kazandırma açısından da faydalı olduğunu dile getirdi.

Ederson'un Yetenekleri

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson hakkında gelen soruları yanıtlayan Demirel, “Ederson benden daha iyi kaleci” diyerek, genç kalecinin yeteneklerine duyduğu güveni ifade etti. Bu açıklama, futbolseverler arasında Ederson'un performansına dair yeni bir perspektif sunarken, Demirel'in kariyeri boyunca edindiği tecrübeleri de gözler önüne serdi. Ederson'un kalecilik becerileri, hızlı refleksleri ve oyun okuma yeteneği, onun bu değerlendirmeye neden layık görüldüğünü ortaya koyuyor.

Demirel'in sporun geniş bir yelpazede ele alınması gerektiğine dair görüşleri, gençler için sağlıklı bir spor kültürü geliştirilmesine zemin hazırlarken, futbolun yanı sıra diğer branşlara olan ilginin arttırılması gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, gençlerin çeşitli spor dallarında yer alması, onların hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
#Ekonomi / 13 Ocak 2026
Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
#Gündem / 13 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor
Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor
Spor
Zecorner Kayserispor'un Antalya Kampı Tamamlandı
Zecorner Kayserispor'un Antalya Kampı Tamamlandı
Rızacan Durmuş Kimdir ve Hangi Projelerde Yer Aldı?
Rızacan Durmuş Kimdir ve Hangi Projelerde Yer Aldı?
Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt
Kibariye'nin Açıklamalarına Seda Sayan'dan Mizahi Yanıt
13 Ocak Günlük Tarot Falı: 13 Ocak Salı Günü Seni Neler Bekliyor?
13 Ocak Günlük Tarot Falı: 13 Ocak Salı Günü Seni Neler Bekliyor?
Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur
Net Görememe, Günlük Yaşamı Doğrudan Etkileyen Önemli Bir Göz Sağlığı Sorunudur
Tekirdağ'da Okullar Tatil Mi? 13 Ocak Salı Günü Eğitim Durumu
Tekirdağ'da Okullar Tatil Mi? 13 Ocak Salı Günü Eğitim Durumu
Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Emily Ratajkowski Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft