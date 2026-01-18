Dolar
Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti

Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti

Yayınlanma
14
Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Boluspor, kendi sahasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ev sahibi takım Boluspor, Sarıyer’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, Sarıyer'in ligdeki iddiasını güçlendirirken, Boluspor için zorlu bir dönem olarak kaydedildi.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sarıyer'in 28. dakikada Moustapha Camara'nın golüyle başladı. Metehan'ın sağ kanattan gönderdiği uzun topu iyi değerlendiren Kulasin, meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıdı. Camara, uygun pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Boluspor, maçın ilerleyen dakikalarında toparlanmaya çalıştı ve 45. dakikada eşitliği sağladı. Lucas Lima'nın sol taraftan yaptığı ortada, ön direğe gelen topu kimsenin dokunamaması sonucunda arka direğe açılan topu takip eden Loic Kouagba, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu gol, devre arasına 1-1’lik eşitlikle gidilmesini sağladı.

İkinci Yarıda Sarıyer'in Üstünlüğü

İkinci yarıda, 64. dakikada Sarıyer yeniden öne geçti. Marcos Silva’nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun top, Eze'yi savunma arkasına sarkıttı. Eze, topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sağ ayağıyla meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, Sarıyer’in maçı kazanmasında kilit rol oynadı.

Maç Detayları ve İstatistikler

Karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve hakem Oğuzhan Aksu tarafından yönetildi. Maçta Boluspor, Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima gibi oyuncularla sahaya çıkarken, teknik direktör Gökhan İpek yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanmak için çaba sarf etti. Sarıyer ise Furkan Onur Akyüz, Papy Djilobodji gibi isimlerle mücadele etti ve teknik direktör Servet Çetin’in yönetiminde önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından Boluspor, ligdeki pozisyonunu güçlendirmek için gelecek haftalarda daha dikkatli bir oyun sergilemek zorunda kalacak. Sarıyer ise bu galibiyetle ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

