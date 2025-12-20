Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Liverpool'da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından beklenen bir uzlaşma adımı attı. Takımın yıldız oyuncusu Mohamed Salah, teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı sorunların ardından takım arkadaşlarından özür diledi. Genç futbolcu Curtis Jones, Salah’ın soyunma odasında yaptığı bu davranışın, takım içindeki krizi aştığını ifade etti.

Mohamed Salah’ın Özrü

Liverpool’un orta saha oyuncusu Curtis Jones, Sky Sports’a verdiği röportajda, Salah’ın son günlerdeki gerilim nedeniyle özür dilediğini belirtti. Jones, Salah’ın özrünü, "Mo, kendine has bir karakter ve düşüncelerini açıkça dile getirebilen biri. Bize gelip, 'Eğer herhangi birinizi etkilediysem veya kötü hissettirdiysem özür dilerim' dedi. O böyle bir insan. Bu konuşmayı yaparken son derece pozitifti, yüzü gülüyordu ve biz de ona her zamanki gibi davrandık" şeklinde aktardı. Jones, Salah’ın bu tutumunun takım içerisinde kaynaşmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Yaşanan Krizin Sebepleri

Kriz, Salah’ın 6 Aralık’ta oynanan ve 3-3 berabere biten Leeds United maçında süre alamamasının ardından patlak verdi. Salah, bu maç sonrasında yaptığı açıklamalarda teknik direktör Arne Slot ile olan ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında kadroya alınmadı. Ancak Brighton ile oynanan lig maçında sonradan oyuna girerek takımının ikinci golünü hazırladı. Maç sonrası Anfield’da taraftarları selamlayan Salah, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampına katılmak üzere İngiltere'den ayrıldı.

Transfer İhtimalleri ve Teknik Direktörün Yorumları

Salah’ın kulüp içindeki durumu, Liverpool’un eski oyuncuları tarafından eleştirilere maruz kaldı. Jamie Carragher, Salah’ın tutumunu "rezalet" olarak nitelendirirken, Chris Sutton ise bu davranışın kulüpte kaosa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, yaklaşan Ocak transfer dönemi ve Suudi Arabistan kulüplerinin Salah’a olan ilgisi, oyuncunun Liverpool’daki geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor. Teknik direktör Arne Slot ise Tottenham maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Önümüze bakıyoruz" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Curtis Jones, takımın bu süreci geride bıraktığını ve artık kazanma odaklı bir anlayışla ilerlediklerini dile getirdi.

#Futbol
#Spor
