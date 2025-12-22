Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Kupada Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Kupada Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

14
14
Kupada Derbi Heyecanı: Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Ne Zaman?
Okunma Süresi: 2 dk

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında heyecan doruğa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek üç maçla birlikte grup etabında ilk hafta karşılaşmaları başlayacak. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi, futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma olma özelliğini taşıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbisi

C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30'da Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbi, her iki takım için de grup aşamasında kazanılacak puanlar açısından kritik bir öneme sahip. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çekerken, Beşiktaş ise son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle moral bulmuş durumda.

Diğer Maçlar ve Program

Yarın oynanacak diğer karşılaşmalar arasında Kocaelispor ile Erzurumspor FK, TÜMOSAN Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bulunuyor. Bu maçların programı ise şu şekilde: Saat 15.00'te Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli), 17.30'da TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir) ve akşam 20.30'da Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani) karşılaşmaları oynanacak. Grup etabının diğer müsabakaları ise 24 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

24 Aralık'ta ise Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa, Boluspor ile Fethiyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ve Samsunspor ile ikas Eyüpspor karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. Tüm bu maçlar, Türkiye Kupası'nda heyecan dolu anların yaşanmasına zemin hazırlayacak.

