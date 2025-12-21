Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilgileri

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 21 Aralık Pazar günü RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Galatasaray, sezonun ilk 16 haftasında elde ettiği 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 39 puan toplayarak, ligde lider konumda bulunuyor. Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın performansını yakından takip etme imkanı bulacak.

Galatasaray'daki Eksikler

Galatasaray, Kasımpaşa maçında bazı önemli oyuncularından yoksun olacak. Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın durumu, maç saatinde netlik kazanacak. Eren Elmalı, bahis soruşturması nedeniyle ceza alırken, tutuklu olan Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da takımdan ayrı kalacak. Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşmada görev alması beklenen oyuncular ise şöyle sıralanıyor: Galatasaray; Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış ve Icardi. Kasımpaşa ise Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ali Yavuz, Diabate, Barasi ve Gueye ile sahada yer almayı planlıyor.