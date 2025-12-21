Dolar
42,8044 %0.17
Euro
50,1756 %-0.07
Gram Altın
5.972,23 % 0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilgileri

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilgileri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilgileri
Okunma Süresi: 1 dk

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 21 Aralık Pazar günü RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Galatasaray, sezonun ilk 16 haftasında elde ettiği 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 39 puan toplayarak, ligde lider konumda bulunuyor. Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın performansını yakından takip etme imkanı bulacak.

Galatasaray'daki Eksikler

Galatasaray, Kasımpaşa maçında bazı önemli oyuncularından yoksun olacak. Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın durumu, maç saatinde netlik kazanacak. Eren Elmalı, bahis soruşturması nedeniyle ceza alırken, tutuklu olan Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da takımdan ayrı kalacak. Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşmada görev alması beklenen oyuncular ise şöyle sıralanıyor: Galatasaray; Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış ve Icardi. Kasımpaşa ise Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ali Yavuz, Diabate, Barasi ve Gueye ile sahada yer almayı planlıyor.

2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belirleniyor
2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belirleniyor
#Ekonomi / 21 Aralık 2025
11. Yargı Paketi TBMM Gündeminde
11. Yargı Paketi TBMM Gündeminde
#Gündem / 21 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray - Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Galatasaray - Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Spor
Liverpool’da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi
Liverpool’da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi
Samsun Namaz Vakitleri 21 Aralık 2025 Cumartesi
Samsun Namaz Vakitleri 21 Aralık 2025 Cumartesi
2026 Yılı Bütçe Görüşmelerinin Son Günü: Genel Başkanlar Bir Araya Geldi
2026 Yılı Bütçe Görüşmelerinin Son Günü: Genel Başkanlar Bir Araya Geldi
Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un Boşanma Sürecinde Şok Gelişme
Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un Boşanma Sürecinde Şok Gelişme
YouTube’da Erişim Sorunu Yaşandı
YouTube’da Erişim Sorunu Yaşandı
156 Yerel Eylem Grubuna 2,2 Milyar Lira Hibe Desteği
156 Yerel Eylem Grubuna 2,2 Milyar Lira Hibe Desteği
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a Destek: “Her Daim Fenerbahçe’nin Yanındayız”
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a Destek: “Her Daim Fenerbahçe’nin Yanındayız”
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft