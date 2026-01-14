Dolar
43,1881 %0.07
Euro
50,3666 %0.14
Gram Altın
6.411,53 % 0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Galatasaray ile Gaziantep FK, 17 Ocak 2026 tarihinde futbolseverlerle buluşacak. Bu zorlu mücadele, iki takımın da ligdeki hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet elde ederek, puan sıralamasında avantaj sağlamak istiyor.

Maç Tarihi ve Zamanı

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ise 20:00 olarak belirlenmiş durumda. Taraftarlar, bu önemli randevu için stadyumda yer alarak takımlarına destek vermek için sabırsızlanıyor. Galatasaray, ev sahibi olarak sahaya çıkacak ve bu durum, maçın atmosferini daha da hararetlendirecek.

Stadyum Bilgisi

Karşılaşma, Galatasaray’ın ev sahibi olduğu Rams Park’ta oynanacak. Modern altyapısı ve geniş kapasitesi ile Rams Park, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Galatasaray'ın güçlü taraftar desteği, takımın motivasyonunu artıracak ve maça olan ilgiyi katlayarak artıracaktır.

Maçın Yayın Bilgileri

Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maç, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, stadyumda yer alamayan taraftarlar da takımlarını televizyondan takip edebilecek. Galatasaray ve Gaziantep FK'nın karşılaşması, Süper Lig'deki rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Böylece, Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki bu önemli karşılaşma, futbolseverler arasında heyecanı artırırken, her iki takımın da galibiyet için sahada verecekleri mücadele merakla bekleniyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Ek zam ve refah payı kalıcı hale getirilmeli
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Ek zam ve refah payı kalıcı hale getirilmeli
#Ekonomi / 14 Ocak 2026
Dijital Vicdan: Dijital Çağda İnsanlığın Yeni İmtihanı
Dijital Vicdan: Dijital Çağda İnsanlığın Yeni İmtihanı
#Gündem / 14 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi
Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi
Spor
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
Volkan Demirel: Ederson Benden Daha İyi Kaleci
Survivor Melisa Emirbayer’in Eşi Sami Hamidi: Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Survivor Melisa Emirbayer’in Eşi Sami Hamidi: Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Necip Memili Kimdir? Eşref Rüya Dizisinden Ayrıldı Mı? Sosyal Medyadaki Hareketi Gündem Oldu
Necip Memili Kimdir? Eşref Rüya Dizisinden Ayrıldı Mı? Sosyal Medyadaki Hareketi Gündem Oldu
Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Görüştü
Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Görüştü
Üçay Mühendislik Halka Arz Tarihi ve Detayları
Üçay Mühendislik Halka Arz Tarihi ve Detayları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 15 Gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 15 Gözaltı
2026 Dini Günler Takvimi Açıklandı
2026 Dini Günler Takvimi Açıklandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft