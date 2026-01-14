Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Galatasaray ile Gaziantep FK, 17 Ocak 2026 tarihinde futbolseverlerle buluşacak. Bu zorlu mücadele, iki takımın da ligdeki hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet elde ederek, puan sıralamasında avantaj sağlamak istiyor.

Maç Tarihi ve Zamanı

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ise 20:00 olarak belirlenmiş durumda. Taraftarlar, bu önemli randevu için stadyumda yer alarak takımlarına destek vermek için sabırsızlanıyor. Galatasaray, ev sahibi olarak sahaya çıkacak ve bu durum, maçın atmosferini daha da hararetlendirecek.

Stadyum Bilgisi

Karşılaşma, Galatasaray’ın ev sahibi olduğu Rams Park’ta oynanacak. Modern altyapısı ve geniş kapasitesi ile Rams Park, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Galatasaray'ın güçlü taraftar desteği, takımın motivasyonunu artıracak ve maça olan ilgiyi katlayarak artıracaktır.

Maçın Yayın Bilgileri

Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maç, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, stadyumda yer alamayan taraftarlar da takımlarını televizyondan takip edebilecek. Galatasaray ve Gaziantep FK'nın karşılaşması, Süper Lig'deki rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Böylece, Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki bu önemli karşılaşma, futbolseverler arasında heyecanı artırırken, her iki takımın da galibiyet için sahada verecekleri mücadele merakla bekleniyor.