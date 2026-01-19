Dolar
Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 7. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle bu kritik maçta galip gelerek ilk 8 hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. RAMS Park’ta gerçekleşecek olan bu mücadele, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyen önemli bir karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

Maç Tarihi ve Saati

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelede ilk düdük, saat 20.45'te çalacak. Maçın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs üstlenecek.

Maçın Yayınlanacağı Kanal

Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray taraftarları, takımlarının Avrupa sahnesindeki bu kritik maçını büyük bir heyecanla takip edecek.

Kritik Bir 90 Dakika

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçın ardından ilk 8 hedefini sürdürmek isteyen Galatasaray için Atletico Madrid karşılaşması adeta bir final niteliği taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, ev sahibi olmanın getirdiği avantajı ve taraftar desteğini en iyi şekilde kullanmayı planlıyor.

İki Takım Arasındaki Rekabet

Galatasaray ve Atletico Madrid, tarihleri boyunca 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Atletico Madrid 4 galibiyet elde ederken, 2 maç ise berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma ile birlikte İspanyol ekibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Hazırlıkları

Galatasaray, Atletico Madrid maçı için hazırlıklarına hızla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Sahada ise iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması, topa sahip olma organizasyonları ve çift kale maç ile idman sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak'ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

